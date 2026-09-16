工程師出軌被抓包 律師認同婚前當喜事辦：錯的婚姻更貴

一名女網友不滿任職某知名企業工程師的未婚夫劈腿，憤而在Threads爆料，指對方把手機放在公司，算準她出門，再返家打扮，隨即駕車載女同事小三出遊，當晚她到未婚夫的公司停車場堵到人。不少網友留言安慰「婚前發現要當喜事辦」。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，站在律師的角度，他其實滿認同這句話。

一名準新娘原本將在11月結婚，喜帖發了、婚紗拍了、戒指買了、婚宴場地也訂了，人生已經差不多走到「現在反悔會損失很多錢」的階段。卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。男方的方法相當有工程師精神，先假裝去公司上班，把私人手機留在公司製造定位，等未婚妻出門以後再回家換衣服、抓頭髮、戴飾品，接著開車載女同事出去吃飯、逛街，最後又到女方住處待了好幾個小時，晚上再把車開回公司。

王至德說，整套流程看起來經過縝密規畫，手機定位、時間管理、動線安排全部考慮到了。只能說製程做得再精密，最後還是敗在品管抽驗。因為未婚妻本人直接跑到公司停車場等他。

還好是在婚前發現？王至德表示認同，被背叛者在當下不會覺得是什麼喜事，這種痛苦不是一句「還好沒結婚」就可以帶過去。可是如果這件事真的要發生，婚前發現跟婚後發現，在法律上真的差很多。

「因為還沒結婚，就還不是配偶」。王至德表示，原則上不能把「侵害配偶關係身分法益」整套搬過來用。但不代表法律上什麼都不能做。因為還有「婚約」。

王至德表示，並非一定要交換戒指、訂婚宴客、雙方父母坐下來吃一桌，法律上才叫訂婚。婚約的核心，就是兩個人已經有「將來要結婚」的合意。如果該篇爆料情況屬實，要證明雙方有結婚的合意，不會是整件事情最困難的地方。

而現行民法對婚約不是完全沒有規定。他說，婚約期間，如果一方跟別人合意性交，法律直接列為可以解除婚約的原因之一。此外，如果發生嚴重到依一般觀念已經不能期待兩人繼續結婚的事情，也可能構成解除婚約的重大事由。更重要的是：法律雖然不會逼一個不想結婚的人去結婚，但不代表毀婚完全沒有代價。

至於婚紗、喜餅、婚宴訂金，可以叫男方賠嗎？王至德表示，過去有判決認為，一方有過失導致婚約解除時，另一方因為準備結婚所支出的費用，只要能證明確實支出，而且和婚約解除有相當關係，就有請求賠償的空間。

他說，這時候最重要的不是把對方的祖宗十八代公布在網路上。而是先把婚宴契約、婚紗契約、訂金收據、戒指發票、旅遊取消費、對話紀錄，以及足以證明婚約為什麼破局的資料全部好好保存。感情已經沒有了，證據至少不要再一起丟掉。

至於能否提告小三，王至德說，如果兩人已經結婚，第三人明知對方有配偶，仍然發展出逾越一般社交分際的親密關係，在目前民事實務上，確實可能發生侵害配偶關係身分法益的賠償問題。但此案兩人還沒結婚，比起把全部火力集中在「小三可不可以告」，比較值得先處理的是未婚夫本身對婚約所應負責任，以及婚禮取消所產生的實際損失。

而網路上出現爆料者的男友和劈腿對象的姓名、照片甚至公司工號。他認為應該到此為止，感情糾紛是一件事，把一個私人事件變成全民肉搜是另外一件事。本來自己是受害人，最後為了出一口氣又多生幾個法律問題。

「一場取消的婚禮很貴，但一段錯的婚姻更貴」，王至德表示，真正可怕的是什麼都不知道，就這樣把婚結下去了。

然後3年後抱著小孩，再拿著同樣的對話紀錄來找律師。到時候處理的就不只是婚紗跟婚宴訂金，而是離婚、剩餘財產分配、未成年子女親權、扶養費、會面交往，可能還附贈一場侵害配偶關係身分法益的官司。

王至德表示，婚禮前兩個月發現，真的很痛。但是比起婚後兩年才發現，這可能已經是這整件事情裡面，唯一值得慶幸的事情了。有些BUG，能在正式上線以前抓出來，真的不要嫌測試成本太高。