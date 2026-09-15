火山孝子？交往2個月想送女友iPhone Duo 男性友人全勸退：未來生不如死

一名男網友分享，自己和女友交往約2個月，恰逢蘋果推出新款摺疊手機，加上女友對新機相當心動，讓他萌生送對方當生日禮物的念頭。不過，當身邊男性朋友得知後，卻紛紛勸他先別衝動，認為才認識不久就送出高價禮物，往後每逢節日送禮都可能面臨更大的壓力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「該買iPhone Duo送給女友嗎？」為題，指出女友對蘋果新品iPhone Duo非常心動，雖然目前有一台iPad，但使用上覺得很重，認為摺疊手機展開後的尺寸，完全符合她想買小平板的需求，因此讓他產生送禮想法。

這名男網友坦言，女友目前的iPhone 16 Pro也使用一段時間，生日即將到來，考慮直接購入新機當生日禮物，但身邊的男性友人卻都一致勸阻，認為交往2個月就送這麼貴重的禮物，未來每次送禮都會生不如死，讓他好奇發問「大家怎麼看？」

貼文一出後，不少網友都表示「你在挖坑給自己跳，女生後面期望值都會被你給提高了」、「建議先不要，你們才交往兩個月，關係其實還不算很穩定」、「據我所知交往兩個月送iPhone，沒有結婚的後面都會變仇女，還不用那麼急吧」、「真的先不要，可以先送她喜歡的小東西，你要送這麼貴的東西以後有的是機會，千萬不要2個月就送，這會讓彼此壓力都超大」、「先說不建議，除非那一點點錢你在路上弄丟了也不心疼就可以」、「幫人家養老婆，你後面分手會後悔的」。

蘋果近期發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro、18 Pro Max，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。

本站曾報導，精神科醫師楊聰財建議，想避免被「換機焦慮」牽著走，可先替自己設定2至3天冷靜期，重新檢視手機是否真的影響工作、拍照、續航或日常使用；若只是看到別人換新機後突然覺得舊機不好用，就要注意可能是比較心理作祟。「換不換手機應由真正需求決定，而不是由發表會決定」，把「想要」與「需要」分開，才能避免情緒性消費。