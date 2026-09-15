男友跟女同事私聊…一句「聊完刪掉喔」讓她警鈴大響 曖昧對話曝光

另一半和異性同事聊天，到什麼程度算越界？一名女網友近日在Dcard發文表示，自己看到男友和一名剛分手女同事的聊天紀錄後，越看越覺得不對勁，直呼「十分感覺有十二分不對勁」，忍不住詢問網友：「是我想太多嗎？」

從原PO公開的對話可見，女同事不僅曾笑虧男友「你暈船」，還追問「有沒有確定分手」；另一段聊天中，女方又問「你這個帳號（原PO）不會看到嗎？」最後甚至冒出一句：「所以你是跟我聊完，然後就刪掉喔。」一連串對話儘管讓人看不明白，仍令原PO警鈴大響，懷疑兩人的互動是否已經超出一般同事範圍。

原PO隨後質問男友，對方解釋，前段對話其實是在抱怨另一名女同事臨時以身體不適為由請假，害他當天無法準時回家，後來發現理由疑似不實，才會氣得向對方抱怨。至於後續談到帳號、刪除聊天等內容，男友則表示，兩人根本沒有聊什麼不能看的東西，自己也不明白女同事為何會說「聊完就刪掉」。

不過這番解釋仍未完全打消原PO疑慮，她坦言整段對話看起來就是「不對勁」，因此將截圖PO上網，希望聽聽其他人的看法。

貼文曝光後，不少網友也認為這樣的互動確實容易讓另一半起疑，紛紛留言「這怎麼可能沒有問題？」、「不要再欺騙自己了吧」，還有人懷疑：「感覺他們在其他地方還有聊什麼妳不能看到的。」

也有人直接形容兩人的相處是「遊走出軌邊緣的曖昧」，認為即使目前沒有明確證據能證明兩人真的越界，原PO仍可重新思考自己能接受的感情界線。