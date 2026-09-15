進科技業男同事一堆、桃花卻歸零？ 23歲妹崩潰：沒人看得上我

出社會後，真的比較難談戀愛？一名23歲女網友近日在Dcard發文表示，自己從大四開始實習，畢業後直接轉正留在原公司，原本不太相信「出社會後很難認識異性」這句話，沒想到進職場才一年多，就開始有感，甚至考慮是否該下載交友軟體。

原PO透露，自己大學時並不是熱衷社交的類型，沒有參加社團，也很少跟同學夜唱或跑活動，多數時間都拿來念書、做自己的事。因為成績不錯，她曾擔任助教，因此認識一些學弟妹，但大多僅限於課堂上的互動。

儘管如此，她學生時期仍交過兩任男友，一位是大一時主動搭訕她的學長，另一位則是大三時對她很有興趣的學弟。

她回想，大學時的自己其實相當有自信，「成績好、算會打扮」，甚至形容當時看起來有種「閃閃發光的感覺」，認為兩任前男友或許就是被這份自信吸引。

不過進入科技業後，她的感受卻逐漸改變。雖然工作環境裡有不少男性同事，但她不知道該怎麼進一步發展關係，加上身邊同事個個能力突出，也讓她忍不住自我懷疑：「每個人都比我厲害，感覺也不會看上我。」

她也無奈直呼：「我要開始玩交友軟體了嗎？」自己其實只是很想有男朋友，「可以要親親、討抱抱」。

貼文曝光後，不少網友認為她才23歲，實在不用太焦慮，「妳才23歲，是要焦慮什麼。」也有人提醒，職場戀情未必是最好選擇，不只容易成為同事話題，一旦分手，之後每天見面也可能相當尷尬。

另有網友建議，與其急著把目光鎖定同事或交友軟體，不如從興趣課程、運動或社群活動拓展交友圈；也有人感嘆，「進入職場真的很難認識異性」，認為原PO的焦慮其實是不少上班族共同面臨的問題。