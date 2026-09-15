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3女1男出遊只訂1間房 她拒絕「男女同床」傻眼直呼：是我太保守？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期和3名朋友出遊，因其中1人是男性，她事前便向同行的2名女性朋友表示，自己不太能接受「男女同房睡」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期和3名朋友出遊，因其中1人是男性，她事前便向同行的2名女性朋友表示，自己不太能接受「男女同房睡」。示意圖／Ingimage

一名女網友分享，近期和3名朋友出遊，因其中1人是男性，她事前便向同行的2名女性朋友表示，自己不太能接受「男女同房睡」。不過，朋友考量住宿費用，最後仍只訂下一間4人房，房內配置2張雙人床，2名女生睡一張床，她則被安排與男性友人同床，雖然沒有發生任何事情，但她卻感到相當不自在。

這名女網友在Dcard以「朋友出遊但有男性，覺得分開住是思想太過保守嗎？」為題，指出先前和朋友出遊，因為有1名男性友人，她覺得應該要「男女分房睡」，但其他人卻覺得「分房費便宜」更重要。她雖然表示願意多負擔住宿費用，自己另外訂房，希望能分開休息，沒想到朋友卻一再推託，甚至認為「睡一起比較方便」，讓她開始懷疑是不是自己太過保守？

貼文一出後，不少網友都表示「為何不是另外2個女生跟那個男生睡，明明妳都已經說妳很介意了」、「很怪，為什麼是讓不想男女同房的人，要跟男生同睡一張床」、「會不會是那個男生朋友對妳有興趣，所以其他2個女生故意讓你們同床之類的？整件事絕對不單純」、「建議這樣的話堅持不跟男生同床，否則自己一間，或者避免跟他們一起過夜」、「因為不是另外兩位女生跟男的睡，她們當然沒差啊」、「下次不要跟那男生出去玩了，妳另外兩個女生朋友也是，明明知道妳不想要還違反妳本人的意願讓妳跟那男生睡一張床，太過分了」。

事實上，真的有不少人因為省房費，選擇男女同房。本站曾報導，一名男網友分享，女友預計出差2周，其中同行的男上司竟以省錢為由要求同住一房，還有一名女同事也會同住，2女1男共宿的局面讓男網友不禁提高警戒，發文詢問網友「是我擔心太多嗎，還是男上司的作法很不尋常？」

對此，網友紛紛表示，「如果是我寧可自己付房間錢，也不願意跟人家同房，好奇怪」、「超瞎，什麼鬼公司」、「第一次聽說出差是男女合睡的。女生是去工作，不是去被性騷擾的耶」、「這個完全不正常，這家公司也不能待。怎麼可以叫男女同房？趕快叫女友換工作吧」、「很扯，非常不尋常吧，我之前一個學校計劃的出差是一人一間雙人房欸，是什麼公司會比學校還更需要省錢？」。

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