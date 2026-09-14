交往8個月…男友指定iPhone 18 Pro當生日禮 她傻眼：超過我月薪

一名女網友近日在Dcard發文表示，交往中的男友即將迎來生日，竟直接向她指定想要「iPhone 18 Pro冰川藍、512GB」當生日禮物。雖然她評估自己的經濟狀況後認為「可以送」，但想到自己今年生日時，男友僅請她吃一頓萬元和牛料理，雙方禮物金額存在不小差距，讓她忍不住好奇：「男生是會這樣明說自己要什麼禮物的嗎？」

原PO表示，男友生日是11月2日，最近觀看蘋果發表會後，不斷和她討論新款iPhone，日前更直接開口，希望她送一支iPhone 18 Pro冰川藍512GB當生日禮物。她目前使用iPhone 17 Pro Max，沒有換機需求，男友則仍使用iPhone 13，因此她考量後認為，若當作生日禮物，自己並非完全無法接受。

不過，真正讓她感到疑惑的是兩人過往送禮的方式。她透露，自己今年24歲、月薪約4萬2000元，男友25歲、月薪約5萬1000元，兩人今年1月開始交往，平時約會採AA制，但不會連零頭都精算。

今年3月她生日時，兩人才交往約3個月，男友曾帶她吃一頓兩人共約2萬1000元的和牛大餐。原PO說，自己過去從未吃過如此高價的餐廳，當時十分感動，男友也沒有另外準備生日禮物。

然而，這次男友直接指定要價超過她一個月薪水的手機，仍讓她開始思考雙方在送禮上的差距。她說，自己過去即使與曖昧對象互送禮物，也多半是由送禮者自行挑選，身邊女性朋友同樣很少遇過另一半直接指定昂貴禮物的情況。

原PO強調，她並不是因此不高興，也已經評估過會送男友手機，只是仍會在意禮物金額的落差，「1萬多的和牛無法與5萬多的iPhone 18 Pro比擬，價錢終究不同啊」。甚至她還苦惱，自己的信用卡額度只有4萬2000元，可能連一次刷卡都無法完成。

也因此，她開始思考，既然男友可以提前指定生日禮物，自己是否也能在年底或明年初，直接告訴男友想要一個較好的皮夾，當作下一次送禮的參考。

貼文曝光後，引來不少網友討論。多數留言認為，情侶之間可以討論想要的禮物，但若直接指定超出對方一個月薪水的高價商品，仍應考慮彼此的經濟能力及交往時間。

有網友直言，「你們平時AA、你薪水4萬多，他5萬多，結果生日要你送5萬多的iPhone？」、「禮物這種東西就是心意，通常頂多會問缺什麼，很少直接指定」、「交往不到一年，這個禮物真的有點太貴重」。

也有人提醒原PO，與其只比較生日禮物的價格，更應思考這筆支出會不會影響日常生活及存款，以及未來是否能接受雙方持續用相同標準送禮。另有網友表示，如果雙方都能接受直接提出想要的禮物，且經濟能力允許，其實未必有問題，重點仍在兩人是否對「送禮」有相近的期待與共識。