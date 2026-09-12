出國必帶公婆！人妻質疑老公「婚後變孝順」關鍵 網曝最佳解方

一名女網友抱怨，先生婚後似乎變得更孝順，近年規劃出國旅遊時，總是堅持帶公婆同行。她表示，婆婆因為不耐走，旅途中幾乎都得搭計程車，與自己喜歡搭乘當地地鐵、公車到處逛街的旅遊方式差異很大，更讓她無奈的是，先生甚至打算把明年唯一一次的出國機會也留給長輩，讓她忍不住質疑「為什麼不能留給妻小？」。

這名女網友在Dcard以「我的先生非常喜歡帶長輩出國」為題，指出婚後除了蜜月外，因生小孩及疫情等因素，夫妻一直沒有單獨出國，直到今年安排沖繩旅遊，仍帶著公婆同行。近期先生又提議帶長輩前往韓國釜山，但考量婆婆不耐走，勢必得頻繁搭計程車，讓她興趣缺缺，最後決定不參加。

這名女網友坦言，過去曾向先生提議，應該偶爾安排只屬於小家庭的旅行，不必每次都帶公婆，但對方似乎沒有放在心上。沒想到先生日前又主動詢問婆婆明年想去哪裡玩，還表示因為獎金縮水，明年只能出國一次，讓她相當無奈，不解為何唯一一次的機會不能留給妻小，也疑惑先生婚前明明沒有這麼孝順，婚後為何突然變了一個人？

貼文一出後，不少網友都表示「婚前沒那麼孝順，婚後突然變得非常孝順，這根本是故意的，請離婚」、「男人婚後變孝順是因為有老婆這個女傭可以包辦勞務啊」、「妳就讓他們一家開心去玩就好」、「他帶他爸媽出國一次，妳顧小孩；妳也帶妳爸媽出國一次，他顧小孩」、「找個導遊之類的，公婆跟著導遊，都有興趣的景點或行程才排一起」。

不過，也有網友認為「不是婚後，是感受到父母老了，最佳解是你也帶你爸媽一起」、「我老公也希望帶爸媽一起出國，他會提早跟我商量，討論我比較可以接受的方案」、「我蠻能理解妳老公的心態，我現在也是盡量帶父母出去玩，他們也老了，會有種再不趕快帶他們，可能很快就沒機會了」、「我是公婆一次、娘家爸媽一次，妳如果喜歡小家庭旅行的話可以加小家庭一次，輪流出國玩，這樣大家都開心」。

本站也曾報導，有女網友抱怨，夫妻倆決定帶公婆跟小學六年級的孩子出國玩，結果在討論預算環節時，老公要求「包含公婆的費用一人一半」，讓她十分傻眼，認為「為什麼公婆的要我出一半？那我帶我爸媽去，是不是也該一人一半？」讓她氣到當下直接訂了自己跟孩子的機票和飯店，不管老公與公婆。

對此，不少網友安慰「這種男人既沒本事，又小心眼，讓他自己去玩就好了」、「為什麼太太的爸媽就自己負責，先生的爸媽就一人一半？這年頭當先生這麼爽？」、「這種老公真的很不OK」、「這種男人就是圖利自己人，把老婆當外人」、「妳老公真會算，娶妳來當他們家的分母」、「不公平的確不行，如果有落差，我當然會不高興」、「通常這種情況是老公整個家族的氛圍，不會只有妳老公這樣」。