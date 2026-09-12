女性拜金門檻再降？鹹酥雞235元被嫌太多 友1句話她氣到自己買單

一名女網友分享，近期和一名異性朋友買鹹酥雞，結帳金額235元，沒想到對方看到點單後，卻說「沒想到妳點這麼多」，接著又補了一句「原本是要請妳的」，讓她當場傻眼，氣得直接結單，並上網發問「我這樣吃算多嗎？」。

這名女網友在社群平台「Threads」貼出一張點單紀錄，可以發現總共只點了了5樣，包括70元雞米花、45元馬鈴薯條、40元蘿蔔糕、40元米血糕，以及40元百葉豆腐，合計235元。她自認點的份量並不誇張，沒想到卻被對方嫌「點太多」，還補一句「本來要請妳的」，讓她感到相當不舒服。

貼文一出後，不少網友都表示「我看的出來妳很節制了，也看到妳很善良」、「現在隨便夾一點都要300-400了，這個算勤儉持家了」、「我一個人吃都點差不多這個金額，你們兩個人算超少吧⋯」、「為什麼我一個人都點到532」、「我去這家 從來一個人沒低於800過…」、「鹹酥雞沒買300以上是要吃什麼」。

此外，也有網友回應「235元認清一個朋友也不錯！」、「只是朋友就自己出，如果他想追妳就讓他滾」、「如果是約會對象，請放生他！」、「235元，他就可以成為陌生人，很划算」、「我隨便點都破五百，沒那本事別開口說請客」、「拜金女的門檻又降低了」、「繼三百塊拜金女後，現在女人是不能吃鹹酥雞了嗎」。

想吃鹹酥雞卻只能等到晚上？本站曾報導，一名女網友好奇，為什麼鹹酥雞不在中午開？認為如果能在中午吃炸物，吃完還有一整個下午可以活動，心理上的罪惡感似乎也會少很多。

對此，引起不少網友共鳴，紛紛表示「真的！中午吃至少吃完繼續工作還能消耗，但只要過6點吃，通常吃完、洗澡、滑個手機就睡了，隔天量體重真的爆表」、「完全同意」、「鹽酥雞要24小時都開！隨時都有人想吃」、「真的，中午非常需要鹹酥雞來振奮精神」、「終於有人有一樣的想法！」。