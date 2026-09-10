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他坐著小便被女友嫌「很娘」提分手 網傻眼：明明超加分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子因為習慣「坐著小便」，竟被女友提分手。圖／AI生成
一名男子因為習慣「坐著小便」，竟被女友提分手。圖／AI生成

一名男網友近日在Dcard發文表示，自己從小就習慣「坐著尿尿」，沒想到女友第一次到他家過夜，看到這一幕後竟嫌「很娘」，幾天後甚至真的提出分手，讓他傻眼直呼：「這種理由瞎到我不知道要怎麼跟朋友說。」

原PO表示，家中大多是女生，自己有兩個姊姊，小時候只要不小心尿到馬桶外就會被罵，後來媽媽乾脆要求他坐著尿。久而久之他也養成習慣，認為這樣比較乾淨。

直到前陣子女友第一次到他家過夜，看到他坐著上廁所，突然問：「你一直都這樣尿喔？」原PO回答「對啊」，女友卻沉默了一下說：「可是這樣很娘欸！」

原PO原以為女友只是在開玩笑，沒想到幾天後竟真的被提分手。女友坦言，自從看到他坐著尿尿後，「不知道為什麼就對我沒有男友的感覺了」，讓他完全不知道該如何反應。

貼文曝光後，多數網友反而力挺原PO，「男生坐著尿尿很加分」、「身為坐尿派，我坐我驕傲」、「我老公也坐著尿尿，我覺得超讚」、「如果尿得到處都是覺得很沒衛生，久了還會有尿味」。也有人認為坐著尿只是分手藉口，「100%藉口吧，這舉動明明超加分」、「應該是早就想和你分手了」。

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