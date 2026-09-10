快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

「大齡處男」要當爸了…下聘後卻突想退婚 1原因讓網友罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名34歲男網友表示，女友懷孕後，雙方家長已談妥提親、下聘、嫁妝與婚宴，眼看只差拍婚紗、登記，他卻突然想退婚。圖／AI生成
一名34歲男網友表示，女友懷孕後，雙方家長已談妥提親、下聘、嫁妝與婚宴，眼看只差拍婚紗、登記，他卻突然想退婚。圖／AI生成

一名34歲男網友近日在Dcard發文表示女友懷孕後，雙方家長已談妥提親、下聘、嫁妝與婚宴，眼看只差拍婚紗、登記，他卻突然想退婚，原因是「不確定孩子是不是我的」。

原PO表示，自己和女友是公司同事，過去自己完全沒有性經驗，「算是大齡處男」，第一次也是給女友；女友則有過其他感情經驗，但他並未細問。兩人原本沒打算這麼快結婚，直到女友懷孕，婚事才一路加速。

然而，隨著婚期逼近，原PO開始懷疑自己是否成了「接盤俠」，甚至猜想女友是否只是到了想安定的年紀，剛好遇上工作、收入穩定的自己。他也知道這樣想對女友不公平，但只要無法確定孩子是自己的，就不敢把婚結下去。

因此，原PO傾向先暫停結婚，等孩子出生後確認親子關係。若孩子是自己的，他會負擔扶養費，但認為「小孩是我的，跟我一定要娶孩子的媽媽，是兩回事」。

貼文曝光後，不少網友認為他的懷疑毫無根據，「女方過去經驗很多不是原罪，你不能因為自己是處男，就自動把有經驗的女生想成會讓你接盤」、「真正的問題是她交往期間有沒有讓你不信任」、「把女友肚子搞大、訂婚了，才在那邊哭，真的很會。」

另有人認為原PO只是婚前焦慮，「你只是恐婚症發作，自己在那邊東想西想」，也有網友指出，若兩人已交往一段時間，除非女方期間出軌，否則根本沒有理由突然懷疑孩子不是自己的。

女友 Dcard

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

32歲男難抵實習生誘惑「快被攻陷」 網怒：快放生交往8年準老婆

順利交往11年談到結婚卻差點分手 她崩潰喊「這婚不結了」原因超荒謬

女友堅持開放式關係！他好不容易接受 半年後卻迎來大反轉

身障女努力考國立大學、進銀行！弟竟嗆「爸媽死了就趕妳走」 全網看傻

相關新聞

他坐著小便被女友嫌「很娘」提分手 網傻眼：明明超加分

一名男網友近日在Dcard發文表示，自己從小就習慣「坐著尿尿」，沒想到女友第一次到他家過夜，看到這一幕後竟嫌「很娘」，幾天後甚至真的提出分手，讓他傻眼直呼：「這種理由瞎到我不知道要怎麼跟朋友說。」

「大齡處男」要當爸了…下聘後卻突想退婚 1原因讓網友罵翻

一名34歲男網友近日在Dcard發文表示，女友懷孕後，雙方家長已談妥提親、下聘、嫁妝與婚宴，眼看只差拍婚紗、登記，他卻突然想退婚，原因是「不確定孩子是不是我的」。

「懂事」為何總落在女兒身上？竹縣社會處辦讀書會談長女病

「妳是姐姐，要懂事一點」是不少女性成長經驗。新竹縣政府社會處昨在新埔鎮鹿鳴里舉辦性別平等讀書會，以「長女病」探討家庭性別分工與長女照顧壓力。社會處表示，家務與照顧應由家庭成員公平承擔，不應因性別成為特定成員責任。

【慢慢讀，詩】須文蔚／哀歌——為埃及聖䴉作

I think I see clearly at last

【座標移動中】陳彥任／海海人生

都是這樣子的，台東站下車，直奔始終在那裡、闆娘像福神的東帝租車。穿過短短的市區，視野是在上中華大橋時瞬間打開的，左側綠寶海岸山脈，右側鑽石太平洋，白雲悠然。中年的我那日突然驚訝，從二十歲開始騎這段路，我已迭代了許多版本，山海始終不變。

【浮生人物誌75】王正方／「馬共」介紹我看閒書

讀後最想做的事：將這本內容豐富的好書，拍一部規模浩大的歷史電影……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。