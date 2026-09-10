「大齡處男」要當爸了…下聘後卻突想退婚 1原因讓網友罵翻

一名34歲男網友近日在Dcard發文表示，女友懷孕後，雙方家長已談妥提親、下聘、嫁妝與婚宴，眼看只差拍婚紗、登記，他卻突然想退婚，原因是「不確定孩子是不是我的」。

原PO表示，自己和女友是公司同事，過去自己完全沒有性經驗，「算是大齡處男」，第一次也是給女友；女友則有過其他感情經驗，但他並未細問。兩人原本沒打算這麼快結婚，直到女友懷孕，婚事才一路加速。

然而，隨著婚期逼近，原PO開始懷疑自己是否成了「接盤俠」，甚至猜想女友是否只是到了想安定的年紀，剛好遇上工作、收入穩定的自己。他也知道這樣想對女友不公平，但只要無法確定孩子是自己的，就不敢把婚結下去。

因此，原PO傾向先暫停結婚，等孩子出生後確認親子關係。若孩子是自己的，他會負擔扶養費，但認為「小孩是我的，跟我一定要娶孩子的媽媽，是兩回事」。

貼文曝光後，不少網友認為他的懷疑毫無根據，「女方過去經驗很多不是原罪，你不能因為自己是處男，就自動把有經驗的女生想成會讓你接盤」、「真正的問題是她交往期間有沒有讓你不信任」、「把女友肚子搞大、訂婚了，才在那邊哭，真的很會。」

另有人認為原PO只是婚前焦慮，「你只是恐婚症發作，自己在那邊東想西想」，也有網友指出，若兩人已交往一段時間，除非女方期間出軌，否則根本沒有理由突然懷疑孩子不是自己的。