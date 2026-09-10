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這是天使吻痕 黑色素痣女孩用畫筆繪出勇氣

中央社／ 台北10日電

「這是天使吻痕，讓媽媽容易找到妳，每個人身上的印記都不一樣。」9歲的辰辰（化名）出生即有黑色素痣，忍痛捱過近20次雷射治療，如今將臉上印記化為勇氣，用畫筆彩繪夢想。

辰辰出生時右臉上就有一塊黑色素痣，未來可能隨著成長而增生擴大，她從2個月大開始接受雷射治療，歷經近20次療程。每當進行雷射療程時，即使已施予麻醉，爸媽仍需緊緊按住辰辰的手腳，避免她因疼痛掙扎受傷，雷射後傷口更是血肉模糊。

雖然辰辰的爸爸媽媽感到心酸，媽媽更是不忍直視傷口，但為了及早治療控制病情，只能讓辰辰忍痛持續治療。辰辰除了要習慣治療帶來的疼痛，還需面對外界不時投來的好奇目光。辰辰的媽媽分享，曾在帶孩子外出時，聽到他人指稱孩子臉上髒髒的。

辰辰的爸爸媽媽總是不厭其煩地告知這是胎記，希望大眾能多了解，並以平常心看待每個孩子外觀上的差異；同時也給予辰辰正向、健康的態度看待臉上的胎記：「這是天使的吻痕，讓媽媽容易找到妳，每個人身上的印記都不一樣。」

從小熱愛畫畫的辰辰，對她而言，畫畫不只是興趣，更是表達情緒、想法與想像力的方式。辰辰指著獲得「2027小陽光桌曆－今天不上學」優選作品的「粉紅海的祕密泡泡」說，雖然臉上有特別的小印記，但她仍能勇敢做自己，未來還想和姐姐一起開一間烘焙店。

陽光社會福利基金會今天透過新聞稿分享辰辰的故事，陽光每年服務逾400名燒傷顏損兒童，除提供生心理重建服務外，並舉辦繪畫班及畫作徵選等活動，鼓勵孩子透過創作過程多元發展、重拾快樂與自信。

陽光基金會表示，「2027小陽光桌曆－今天不上學」收錄辰辰及其他14名孩子的精彩畫作，以童趣畫筆盡情揮灑天馬行空的想像力與純真心願。桌曆義賣所得將挹注燒傷顏損兒童生心理重建服務經費，盼民眾踴躍認購支持，一同幫助陽光孩子勇敢面對挑戰。

天使 彩繪 黑色素

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