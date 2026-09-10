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「懂事」為何總落在女兒身上？竹縣社會處辦讀書會談長女病

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣社會處邀請勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任楊菁惠擔任講師，以「長女病」一書為引導，帶領居民重新檢視家庭中的性別角色。圖／新竹縣政府提供
新竹縣社會處邀請勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任楊菁惠擔任講師，以「長女病」一書為引導，帶領居民重新檢視家庭中的性別角色。圖／新竹縣政府提供

「妳是姐姐，要懂事一點」是不少女性成長經驗。新竹縣政府社會處昨在新埔鎮鹿鳴里舉辦性別平等讀書會，以「長女病」探討家庭性別分工與長女照顧壓力。社會處表示，家務與照顧應由家庭成員公平承擔，不應因性別成為特定成員責任。

鹿鳴里位於新埔鎮農村地區，不少女性除投入農務，也同時肩負家務與家庭照顧工作，從準備餐食、整理家務，到照顧孩子與長輩，往往沒有明確下班時間；此外，還包括安排家庭大小事、記住家人需求、安撫情緒及維繫關係等不易被看見的「隱形勞動」。

社會處此次邀請勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任楊菁惠擔任講師，以「長女病」一書為引導，從「家裡需要幫忙時，為何第一個想到的常是女兒？」、「為何男孩要專心讀書，女孩卻被要求學會照顧人？」等問題，帶領居民重新檢視家庭中的性別角色。

社會處指出，傳統「男主外、女主內」分工長期被一代代複製，長女尤其常被賦予「懂事、體貼、會照顧人」等期待。當這些讚美逐漸成為理所當然的責任，長女可能在家庭中扮演「小媽媽」角色，甚至面對升學、就業或人生選擇時，習慣先考量家庭需求。

社會處表示，性別平等並非要求誰多做或少做，而是讓每名家庭成員都有公平承擔責任，也有選擇自己人生的權利。家務及照顧不應因「妳是女生」或「妳是姐姐」就落在特定成員身上，兒子同樣可以學習煮飯、洗衣與照顧家人，女兒也應被鼓勵追求自己的生涯發展。

社會處也提醒，面對托育、長者照顧等需求，可善用托育、長照及各項公共支持服務，降低家庭主要照顧者負擔，避免照顧責任長期集中在單一家庭成員身上。

縣府表示，此次活動運用公益彩券盈餘分配基金辦理，結合新埔鎮鹿鳴社區發展協會，並由商業發展研究院執行。未來將持續透過讀書會、講座及多元宣導活動，把性別平等觀念帶入社區與家庭，讓家庭成員共同分擔責任，也擁有更多人生選擇。

新竹縣社會處邀請勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任楊菁惠擔任講師，以「長女病」一書為引導，帶領居民重新檢視家庭中的性別角色。圖／新竹縣政府提供
新竹縣社會處邀請勵馨社會福利事業基金會新竹分事務所主任楊菁惠擔任講師，以「長女病」一書為引導，帶領居民重新檢視家庭中的性別角色。圖／新竹縣政府提供

長女病 女兒 性別平等

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