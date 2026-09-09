Joeman性病篩檢陰性不代表沒事？ 吳欣岱籲封鎖「蕩婦羞辱」留言

百萬網紅網紅Joeman與前女友蕭伊爆發感情糾紛，自從分手後，蕭伊爆料不斷，日前蕭伊分手後接受性病篩檢，驗出HPV第53型及披衣菌，控訴男方害她感染性病，Joeman則火速公開全陰性檢驗報告反擊。對此，台北市議員候選人、心臟血管外科醫師吳欣岱指出，檢測結果是陰性，指的是檢測當下沒有感染，不代表沒感染過，同時她也呼籲封鎖在社群平台「進行蕩婦羞辱」的留言者。

蕭伊8日發文控訴，她跟Joeman分手後做性病檢查，驗出感染HPV第53型及披衣菌，目前持續接受治療跟追蹤。除此之外，蕭伊痛批Joeman團隊日前拿「劈腿、牛肉麵、無套」等議題來開玩笑，相當於對她二度傷害，她也呼籲女性朋友「要好好保護自己，務必使用保險套，以及打好HPV疫苗三劑」。

而針對蕭伊的指控，Joman委由律師發出3點聲明，Joeman對近期外界針對私德及感情關係的討論已深刻反省，未來也會更加謹慎處理私人生活及人際關係。另外他們也發布了Joman的性病篩檢報告，Joman跟蕭伊採檢的診所為同一間，蕭伊在8月14日去篩檢，而Joman在8月22日前往篩檢，他的檢驗報告為「全部陰性」。

不過吳欣岱在Threads發布一段影片，指出大家討論得沸沸揚揚的HPV病毒跟披衣菌，從Joman公開的報告中有2個重點，是披衣菌跟HPV病毒檢查，病毒檢查是DNA，這只代表「接受檢驗的人當下沒有存在大量的HPV病毒跟披衣菌」，也就是他當下沒有感染，但這不代表過去的性伴侶得到HPV或者披衣菌，不是他傳染的。最後吳欣岱也呼籲女網友們，可以去新聞網頁封鎖不當留言的網友，認為「不需要跟會蕩婦羞辱的人做朋友」。

而蕭伊則在Threads表示，這兩年來她的對象只有Joman一人，無套是雙方共識沒錯，但這是在「她以為單一伴侶」的情況所妥協，分手後才得知真相。且這幾個禮拜，她承受了許多男方粉絲與網軍的性羞辱與惡意攻擊。文章曝光後，許多網友力挺「女方明明是受害者還要被蕩婦羞辱，男的醜醜隱身兩個禮拜後復出拍片？媽耶，這是什麼愛男社會啊」、「女方確實有說不要繼續發聲， 但男方就是一直消費牛肉麵哏， 甚至昨天發的YT影片還把自己發封面、把哏當影片標題， 女方現在才會發報告出來不是嗎？」