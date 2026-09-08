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身障女努力考國立大學、進銀行！弟竟嗆「爸媽死了就趕妳走」 全網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名24歲女網友透露，自己患有中度腦性麻痺，從未因身障放棄人生，目前也已進入銀行工作，沒想到親弟弟一句「爸媽死了，我會把妳趕出去」，讓她相當受傷。圖／AI生成
一名24歲女網友透露，自己患有中度腦性麻痺，從未因身障放棄人生，目前也已進入銀行工作，沒想到親弟弟一句「爸媽死了，我會把妳趕出去」，讓她相當受傷。圖／AI生成

一名24歲女網友近日在Dcard發文表示，自己患有中度腦性麻痺，從高中一路念到國立大學畢業，目前也已進入銀行工作，甚至還在準備公職考試。她自認從未因身障放棄人生，沒想到親弟弟一句「爸媽死了，我會把妳趕出去」讓她徹底心寒。

原PO表示，自己高中透過適性安置進入某高商，大學則經身障甄試考上某國立大學。畢業後，她每天在104投履歷，陸續面試3、4家公司都沒有下文，最後主動聯絡身障就業中心，花了約半年才找到目前的銀行工作。

她透露，大學期間也曾利用暑假到學校打工，畢業時已存下20多萬元，「我也沒有對我的人生擺爛」，只是希望出社會時不要兩手空空。

不過，她和小一歲、目前擔任職業軍人的弟弟感情一直普通，最近更因對方一段話降到冰點。某次全家聊到未來買房、父母老後生活時，弟弟突然對她說：「妳如果以後跟我們住，等父母老了、死了，我會把妳趕出去。」甚至補上一句，「妳如果想依賴我的話，我會封鎖妳。」

這番話讓原PO相當受傷，「講話不用那麼瞧不起人吧，我也沒有想依賴他。」她認為，自己一路念書、打工、找工作，從沒打算把人生丟給家人負責，卻因為身障，彷彿先被弟弟認定未來一定會成為負擔。

更讓她難以接受的是，弟弟其實多年來也受到家中不少經濟支援。原PO透露，母親曾替弟弟買20多萬元的機車、負擔部分修車與稅金，弟弟和女友約會缺錢時，也曾向媽媽拿錢；就連買鞋、出國等花費，家人都曾幫忙。

相較之下，原PO不只曾借母親7萬元處理弟弟的修車費，第一份薪水也曾拿出部分替母親換手機、贊助返鄉費用。她忍不住感嘆：「難道因為我身障，就活該被瞧不起嗎？」

最讓她心寒的是，她向媽媽訴苦，媽媽只回：「弟弟不懂事，不要管他。」原PO則難過反問：「都23歲了，還不懂事嗎？」母親最後只叫她「賭一口氣做給他看」，但她聽完仍舊很受傷。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，「妳弟那樣還不是妳媽寵出來的」、「又是一個家有耀祖的鬼故事」。也有人提醒她先保障自己權益，「妳顧好自己的資產、存摺簿之類的」、「未來長輩過世，房子如果是你們共有，他沒權力趕妳出去。」

還有網友分享自身感人經歷，自己有一名患亞斯伯格症、無法獨立生活的哥哥，從小便一路照顧對方，如今甚至已替哥哥準備房子與保險，「不是所有人都會歧視相對弱勢的手足，我從小就答應爸媽，要照顧我哥哥一輩子。」

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