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勸別跟健身教練交往！約會要預約、女學員越界 男友4字回應讓她更火大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日在Dcard發文抱怨，「真的不要跟健身教練交往！」引發熱議。圖／AI生成
一名女網友近日在Dcard發文抱怨，「真的不要跟健身教練交往！」引發熱議。圖／AI生成

一名女網友近日在Dcard發文抱怨，自己男友是一名健身教練，原本以為只是工作時間比較特殊，真正交往後才發現問題一大堆，不只約會要配合學生課表，連男友和女學員的互動都讓她相當介意，忍不住勸大家：「真的不要跟健身教練交往！」

原PO表示，男友工作時間非常不固定，兩人想約會時，甚至得像學生排課一樣提前「預約」。就算好不容易排到時間，大部分約會行程也都在健身房，「雖然我自己也會訓練，但也不是很想每次約會都是訓練。」

除了時間難配合，原PO也抱怨，男友上班時把大部分「情緒價值」都給了學生，回到她身邊時反而只剩負能量。最讓她無法接受的，則是男友和部分女學員互動讓她覺得「超越朋友」，但只要她提出質疑，男友就會以「工作需要」解釋，讓她相當無奈。

貼文曝光後，有網友表示，「聽過健身教練超噁、會睡學員」、「就我知道的健身教練，我真心覺得當他們的另一半都很不容易。」

不過大多網友認為，問題恐怕不在健身教練這個職業，而是原PO男友本身，「那是妳男友有問題，妳不肯承認，還要上升到職業，很可悲」、「不分手的話，垃圾自己收好就好了，不用太氣憤啦」、「正常的教練也很多吧，感覺是男友個人因素。」

也有網友分享個人經驗，「我之前的健身教練是26歲男教練，也滿帥的，他跟學員們相處很有分寸，上課不論是肢體距離、言語都拿捏得很好，下課後除了健身問題，也沒有其他交集或對話，不要一竿子打翻健身教練們！」

約會 男友 Dcard 健身房

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