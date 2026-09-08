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時代變了！70、80後爸媽不再催婚 反勸孩子「自己過好最重要」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，相較於以前的長輩會對晚輩催婚，如今70後、80後父母開始告訴下一代「不婚不生也沒關係」。聯合報系資料照
有網友表示，相較於以前的長輩會對晚輩催婚，如今70後、80後父母開始告訴下一代「不婚不生也沒關係」。聯合報系資料照

以往逢年過節、家族聚會的場合，「什麼時候結婚」、「什麼時候生小孩」是許多年輕人最怕被長輩問到的問題，不過隨著婚育觀念改變，就連已經走過婚姻、育兒階段的父母，想法似乎也悄悄出現轉變。一名網友近日觀察，真正令人意外的不是90後、00後不婚不生，而是當初最努力成家和養育孩子的70後、80後父母，開始告訴下一代「不結婚、不生小孩都沒關係，把你自己的日子過好就好」，貼文曝光後掀起熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，近來發現不少70後、80後父母，面對孩子未來的婚姻與生育選擇，不再像過去一樣認為結婚生子是人生必經之路，反而更重視孩子能否照顧好自己且過得快樂。他形容，這並不是父母一時說氣話，而是在親身經歷婚姻、育兒以及生活壓力後，逐漸產生的不同體悟。

貼文吸引不少已為人父母的網友留言，有人表示早就告訴孩子「自己開心最重要，結婚、生小孩不是人生必須」、「我被小孩氣到頭髮白，從小就洗腦他們不要結婚生子，那是走投無路的人在做的」、「我家小孩自己會在作文寫說，以後我只要不結婚，就不會跟爸爸那樣上班加班好累好辛苦」。

也有家長直言，會提醒女兒未來不一定非得結婚，比起按照傳統路線成家，更重要的是充實自己、維持經濟能力，先把自己的生活過好，「我是跟孩子說，有餘裕才交女朋友、結婚，兩個人開開心心過日子，仍有餘裕才生養小孩」。部分父母坦言，並不是否定婚姻或育兒，而是因為自己走過這段路，更清楚其中需要投入的時間、金錢與心力。有人表示，育兒過程固然有幸福的一面，但背後付出的勞力、時間及費用都相當龐大，因此不會要求孩子一定要再走一次相同的人生道路。

現實生活成本也是不少家長改變想法的原因。部分網友提到，現今年輕人面臨高房價、生活開銷及職場壓力，光是維持自己的生活品質就已不容易，如果再加上結婚、買房與養育下一代，經濟負擔可能進一步增加。因此，比起催促孩子成家，有父母寧願讓下一代先建立穩定的生活與經濟基礎。

不過，也有網友提醒，不婚不生並不是另一個必須遵循的標準答案。真正改變的，應該是「一定要結婚生子」的傳統期待。無論最後選擇結婚、生小孩，或是一個人生活，只要是經過自己思考、能夠承擔並且覺得適合的人生方式，都應該被尊重。

賴清德總統今年5月針對「台灣人口對策新戰略」提出18項家庭支持措施，涵蓋生育補助、托育服務、教育支持等多項政策，被外界視為歷來規模最大的少子化對策之一。生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

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