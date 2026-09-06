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33歲女狂見90名網友「不是見光死就是被封鎖」 心碎：醜女沒資格談戀愛？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名33歲女網友使用交友軟體5年，見過近90名網友，卻屢屢遭到未讀、封鎖。圖／AI生成
一名33歲女網友使用交友軟體5年，見過近90名網友，卻屢屢遭到未讀、封鎖。圖／AI生成

一名33歲女網友在Dcard發文表示，自己從小到大從未被追求過，28歲開始使用不用放照片的匿名交友軟體，希望能找到談戀愛的機會。沒想到5年下來，她已經見過快90名網友，不是被放鳥，就是見面後遭到未讀不回，甚至有人見一次就直接封鎖，讓她忍不住心酸問：「是否醜女就沒資格談戀愛了呢？」

原PO表示，自己身高160公分、體重48公斤，加上骨架較小，平時常被說很瘦，因此認為「問題百分之兩百是出在臉上，而不是身材」。此外，由於她使用的是不必放照片的交友軟體，因此也認為不存在「照騙」問題。

連續碰壁多年後，她也好奇是否有人有類似經驗，「有沒有人跟我一樣見很多網友，下場跟我一樣慘或比我慘的？」

貼文曝光後，有網友建議，既然原PO已經認定外貌是主要問題，不妨換個交友方式，「既然妳都確定問題出在臉上，那為什麼不乾脆用需要放照片的交友軟體？至少願意跟妳聊天的都是過得去的。」

也有人認為，感情能否成功未必只與外貌有關，「跟醜女沒有什麼關係，很多人的女朋友、老婆也都長得不好看，甚至還有體態差的，跟個性、社交、價值觀比較有關係」、「妳只是還沒遇到懂得欣賞妳的美的人而已。」

另有網友分享自己的經驗，「我也經歷過『被封鎖』，我只是誠實說體重就被封鎖了。」也有人替原PO打氣，直言：「女生只要不胖，稍微打扮自己，一定有機會的。」

母單 Dcard 交友軟體 戀愛

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