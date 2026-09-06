閨密瘦下來後穿超辣！狂撩好友男友「我好寂寞」 網看傻：饞很久了吧

一名女網友近日在Dcard發文表示，認識多年的閨密前陣子開始使用瘦瘦針，成功瘦下不少，整個人也變得更有自信。她原本替好友感到開心，沒想到最近幾次帶著男友一起聚會，卻發現閨密的舉動越來越不對勁，讓她忍不住懷疑：「是我想太多嗎？」

原PO表示，閨密以前幾乎不會特別評論她的男友，最近卻開始頻頻稱讚對方，甚至會突然說「妳男友今天穿這樣滿帥的欸」，接著瘋狂誇獎。

三人一起到餐酒館時，閨密的穿著也比過去更加性感，「只要一起去餐酒館就一定會露奶」，雖然她能理解瘦下來後想嘗試以前不敢穿的衣服，但閨密平常和她單獨出去時，明明不是這種穿衣路線。

更讓原PO介意的是，閨密似乎相當在意她男友有沒有注意自己，不只說完話後會特別觀察他的反應，甚至曾直接問原PO男友：「你覺得她（原PO）現在漂亮嗎？有沒有比我漂亮？」

真正讓她警鈴大響的，是三人聚會時，原PO中途離席去廁所，回來時剛好聽見閨密和男友聊到「最近很寂寞、單身很久」等話題，沒想到兩人一看到她回來，竟立刻換話題。

「瘦下來、變有自信當然是好事，但有自信跟一直在閨密男友面前刷存在感，應該是兩回事吧。」原PO無奈詢問其他網友，如果遇到同樣情況，究竟應該直接找閨密問清楚，還是先問男友到底發生什麼事？

貼文曝光後，不少網友認為原PO的直覺並非毫無理由，紛紛留言：「看來瘦下來之後自信上升，本來藏著的個性一起跑出來了」、「目前聽妳的敘述，感覺閨密是別有用意，也有可能她饞妳男友很久了，現在變瘦當然想要勾一下」、「其實瘦下來突然變超愛打扮我可以理解，但不會特別去問別人家的男友『我身材怎樣』」、「相信妳的直覺！露奶很怪」、「別有用心，找妳男友來練手看看魅力值」。

也有人認為，「男的也有問題，一個巴掌拍不響。」認為尤其兩人在原PO回來後突然換話題的反應，男友究竟如何看待、回應閨密的互動，同樣值得注意。