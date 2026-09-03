順利交往11年談到結婚卻差點分手 她崩潰喊「這婚不結了」原因超荒謬

交往11年，卻因結婚日期吵到差點分手！一名女網友表示，自己與男友從大學交往至今，畢業後因各自在南北工作轉為遠距離戀愛，兩人也早有共識，未來結婚後由她搬到南部生活。沒想到最近開始談婚事後，光是「哪時候結婚」就讓她和男友、雙方家長鬧到幾乎撕破臉。

原PO在Dcard發文表示，男方父親先找算命師挑好婚期，雙方家長碰面討論時，她才發現對方準備的日期全落在今年10月至12月。由於自己年底要考日文檢定、近期還得搬家，上班之餘也有補習，加上兩人長期遠距離，她當場表明希望延到明年，沒想到雙方長輩卻一致認為「今年一點都不趕」，直接否決她的意見。

返家後，原PO氣得質問男友，明明兩人先前就談過今年太忙，為何沒有事先和父親溝通。男友雖不斷道歉，也答應去談，隔天卻改口表示自己「說不過爸爸」，希望她妥協，甚至提出換考場、補償年終獎金等方式解決。這讓原PO更加火大，強調問題根本不是錢，而是短短幾個月內還要處理婚紗、宴客、流程等一堆事情，「我哪裡來的美國時間！」

原PO之後找姊姊幫忙說服媽媽，媽媽原本一度答應替她向男方父親爭取重選日期，沒想到通話後反而被對方說服，轉頭要求女兒配合。原PO崩潰哭著向姊姊訴苦，姊姊則直言：「結婚是要自己開心才要結，如果結婚反而不開心、有壓力，這種婚根本不需要結。」甚至認為男友連自己的家人都無法溝通，未必適合進入婚姻。

最後原PO直接傳訊息給男友與媽媽，表示：「這婚我不結了，我不開心、不舒服，沒人要尊重我。」甚至開始認真考慮是否乾脆分手。

貼文曝光後，不少網友將矛頭指向男友，認為連婚期都無法和父親溝通，之後還有場地、人數、婚紗、喜餅等更多問題，「男友連日期都喬不好，之後還能處理好？」、「有沒有可能他其實沒有很想結婚？」也有人直言，結婚是兩個成年人的事，「自己的婚禮、婚姻為什麼要聽父母擺布？」

不過，也有網友認為問題並不只出在男方，原PO自己同樣無法處理母親的意見，「妳男友說不過他爸，妳自己也搞不定妳媽」；另有人看完整場鬧劇後笑稱：「這算命師冥冥之中是在救妳。」