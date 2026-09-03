快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

聯合報／ 教育事業部
月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子成長的一份心意。圖／世界和平會提供
月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子成長的一份心意。圖／世界和平會提供

中秋將至，象徵團圓的月餅，也能成為偏鄉孩子感受關懷的溫暖祝福。世界和平會去年與「立達啟能訓練中心」共同發起「送月餅到偏鄉」活動，關懷2,062位偏鄉及貧苦家庭兒童。今年活動持續展開，盼募集更多愛心，讓月餅不只是節慶食品，也是陪伴弱勢孩子成長的心意。

世界和平會長期投入偏鄉貧童與受飢兒的營養扶助，弱視的小俊是長期關懷的孩子之一。他的祖父母分別罹患青光眼與白內障，表哥也視神經受損，家中經濟主要仰賴補助及父親不定期的零工收入。

在和平會的陪伴下，小俊每天有愛心早餐補充營養，寒暑假能收到食物箱，減輕家庭採買負擔。對出門採買不便的一家人來說，這些物資不僅守住基本溫飽，也讓小俊能安心成長。雖然看不清遠方，但他從每天的早餐與食物箱，感受到來自社會的溫柔與陪伴。

世界和平會表示，中秋節是家人團聚的時刻，希望透過募集月餅禮盒，將祝福送進偏鄉家庭，除了提供實質的物資支持，也讓孩子與家人知道，在成長的道路上，有人願意陪伴、為他們加油。

活動詳情可電洽世界和平會：（02）2552-8828，也歡迎響應線上捐款，網址：https://donate.newebpay.com/worldpeace/mooncake-UN

月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供
月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供

月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供
月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供

月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子成長的一份心意。圖／世界和平會提供
月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子成長的一份心意。圖／世界和平會提供

月餅 弱勢家庭 偏鄉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯邦銀行連12年支持喜憨兒劇樂團 公益延伸原鄉學童

府預算遭刪無法買弱勢月餅？潘孟安：經各界共同協力 已達原定採購量

桃園婦幼教育福利再升級　凍卵、好孕、托育到營養午餐　全方位打造幸福城市

裕隆永續行動車巡迴8縣市！4大主題課程共創永續未來　硬派卡聯手佳格食品啟動營養教育新篇章，將行動教室開進偏鄉

相關新聞

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

中秋將至，象徵團圓的月餅，也能成為偏鄉孩子感受關懷的溫暖祝福。世界和平會去年與「立達啟能訓練中心」共同發起「送月餅到偏鄉」活動，關懷2,062位偏鄉及貧苦家庭兒童。今年活動持續展開，盼募集更多愛心，讓月餅不只是節慶食品，也是陪伴弱勢孩子成長的心意。

女兒全新生日禮物被婆婆擅自送小姪子 媽氣炸：這不是偷竊嗎？

一名媽媽發文控訴，婆婆未經同意將朋友送給女兒的全新滑步車拿給姪子，事後道歉並願賠償；網友對此看法不一。

【紙上煙雲】李瑞騰／圓光往事：星雲大師的中壢因緣之一

只一枚身分證而無入台證的外省青年僧，星雲大師沒有消失在百廢待舉的台灣，反而奇蹟式存活了下來……

【一起來築夢】林毓瑜／從菜市場到蘆竹溝──這嘛戲的高空馬戲

採訪這一天是「這嘛戲tse mā sī」的蔡昀蓁與「高空馬戲劇場」創辦人胡椒老師約好的排練日。我與「這嘛戲tse mā sī」另一位成員梁朝勛坐在地板上，隔著一段距離觀看。胡椒老師除了在計畫中擔任高空技術協力，也陪伴昀蓁創作，他不時引導她回憶在蘆竹溝海邊時，風是從哪個方向吹來，身體該如何隨著風移動；在菜市場時，腳踩在陽光曬過的柏油地的感受，該如何透過肢體呈現……

【從巴黎到格拉那達】陳育虹／詩歌，嘉年

有人讀自己的詩，有人讀自己喜愛的詩。完全是另類的卡拉OK……

【慢慢讀，詩】張堃／那一聲嗩吶──某年洛陽舊事

城樓上沒有面孔的人／仍替一齣舊戲曲續著殘腔／只見虞姬水袖一甩／半場雪便覆埋洛陽……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。