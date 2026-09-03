一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

中秋將至，象徵團圓的月餅，也能成為偏鄉孩子感受關懷的溫暖祝福。世界和平會去年與「立達啟能訓練中心」共同發起「送月餅到偏鄉」活動，關懷2,062位偏鄉及貧苦家庭兒童。今年活動持續展開，盼募集更多愛心，讓月餅不只是節慶食品，也是陪伴弱勢孩子成長的心意。

世界和平會長期投入偏鄉貧童與受飢兒的營養扶助，弱視的小俊是長期關懷的孩子之一。他的祖父母分別罹患青光眼與白內障，表哥也視神經受損，家中經濟主要仰賴補助及父親不定期的零工收入。

在和平會的陪伴下，小俊每天有愛心早餐補充營養，寒暑假能收到食物箱，減輕家庭採買負擔。對出門採買不便的一家人來說，這些物資不僅守住基本溫飽，也讓小俊能安心成長。雖然看不清遠方，但他從每天的早餐與食物箱，感受到來自社會的溫柔與陪伴。

世界和平會表示，中秋節是家人團聚的時刻，希望透過募集月餅禮盒，將祝福送進偏鄉家庭，除了提供實質的物資支持，也讓孩子與家人知道，在成長的道路上，有人願意陪伴、為他們加油。

活動詳情可電洽世界和平會：（02）2552-8828，也歡迎響應線上捐款，網址：https://donate.newebpay.com/worldpeace/mooncake-UN。

月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供

月餅不只是節慶食品，更成為陪伴弱勢孩子的一份心意。圖／世界和平會提供