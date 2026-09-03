女兒全新生日禮物被婆婆擅自送小姪子 媽氣炸：這不是偷竊嗎？

親友送給孩子的生日禮物，還沒來得及使用，竟被家人擅自轉送給別人。一名媽媽近日發文抱怨，朋友送給女兒一輛全新的知名大廠滑步車，因孩子當時還不會騎，因此一直完整包裝放在倉庫，沒想到某天她卻發現姪子騎著同款滑步車，追問後才知道，竟是婆婆未經她同意，直接將女兒的生日禮物送給姪子，讓她氣得直呼「這是偷竊了吧！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，朋友們先前買了一輛滑步車送給女兒當生日禮物，但孩子當時還不適合使用，因此車子一直以全新、未拆封的狀態放在倉庫。

直到某天，她看到小叔的兒子騎著一輛一模一樣的滑步車，才得知婆婆竟在沒有取得她同意的情況下，直接將倉庫裡的車拿出來送給姪子。

原PO指出，事情發生時共有3名成年人知情，包括負責載走滑步車的小叔、自作主張的婆婆，以及提出想要滑步車的妯娌，讓她相當不能理解，「為什麼可以如此沒有教養，可以隨意拿取別人的東西？而且是全新未使用過的。」

她進一步解釋，自己的女兒個性較靜態，因此遲遲還沒有騎上滑步車；姪子實際年齡只小女兒約半年，但體型較大。當時妯娌提到想幫孩子買滑步車，婆婆便表示「倉庫有一輛新的，先拿去騎」，最後就直接把女兒的生日禮物送了出去。

「我不在場，到底為什麼3個成年人會共同覺得，拿他人的物品是成立的？」原PO不滿表示，丈夫事後已經為此責罵家人，婆婆也向她道歉並表示願意賠償，但她仍感覺家人的態度彷彿認為「都道歉了，再追究就是她不懂事」，讓她難以釋懷。

貼文曝光後，不少網友站在原PO這一邊，認為即使是家人，未經同意也不應擅自拿走他人物品，「不能原諒，我的個性也會很生氣」、「不告而取就是不對」、「會請老公把3個人都罵一遍」、「這已經不是借東西的問題，是完全沒有邊界感」。

也有人情緒激動建議報警，認為未經物品所有人同意便自行取走，情節已相當誇張。不過，相關法律責任仍須依實際物品所有權、取用經過及當事人主觀意圖等具體情況認定。

另一方面，也有網友認為，既然婆婆已經道歉並願意賠償，可以考慮讓事情告一段落，「婆婆都道歉也要賠償，就原諒吧」、「讓她賠一輛新的，記住這次教訓」、「想要其實問一下就好，相信也不是不能商量，問題是完全沒有先問」。

不少人則認為，事件真正踩到原PO底線的，恐怕不只是滑步車本身的價值，而是家人擅自替她決定孩子物品如何處置，「不是多少錢的問題，而是尊重跟界線」。