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固炮隨口一句「妳體重要控制」 女崩潰：我胖我會不知道嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己原本就有些身材焦慮，沒想到近日和固炮聊天時，對方隨口一句「體重是要控制的吧」，讓她相當煩躁。示意圖／ingimage
一名女網友表示，自己原本就有些身材焦慮，沒想到近日和固炮聊天時，對方隨口一句「體重是要控制的吧」，讓她相當煩躁。示意圖／ingimage

「我胖難道我會不知道嗎！」一名女網友表示，自己原本就有些身材焦慮，平時也固定健身、控制飲食，沒想到近日和固炮聊天時，對方隨口一句「體重是要控制的吧」，瞬間戳中她的痛點，讓她愈想愈煩躁。

原PO在Dcard發文表示，自己身高161公分、體重約60公斤，平時固定運動、飲控，主要以維持身材為目標。日前她和固炮隨意聊到「火車便當」，對方主動問她「要嗎？」她愣了一下便回答「好啊」，沒想到對方突然話鋒一轉，表示「妳要努力，我也要努力」。

原PO不解追問「哪個部分？」對方竟直言：「我要把妳扛起來，妳體重是要控制的吧。」讓她瞬間陷入身材焦慮，忍不住崩潰表示：「我胖難道我會不知道嗎？幹嘛說得這麼白啊！」尤其明明是對方先問她要不要，更讓她感到煩躁。

不過氣歸氣，原PO最後乾脆把這股怨念化成新的健身目標，自嘲不知道負重要練到多少，才能把大約70公斤的對方「扛起來摔在地上」，決定接下來就朝這個方向努力。

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，「明明是他不夠壯」、「我們女生最不缺的就是男人」，還有人直接建議「換一個固炮」；也有人認為，如果真的在意身材可以繼續運動，但應該是為了自己，「反正妳瘦下來選擇更多」。

體重 Dcard 身材 兩性關係 健身

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