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32歲男難抵實習生誘惑「快被攻陷」 網怒：快放生交往8年準老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名32歲男網友表示，自己和大學同學女友愛情長跑8年，最近已開始看房、準備結婚，沒想到公司新來的女實習生頻頻主動示好，讓他坦言自己「快被攻陷了」。圖／AI生成
一名32歲男網友表示，自己和大學同學女友愛情長跑8年，最近已開始看房、準備結婚，沒想到公司新來的女實習生頻頻主動示好，讓他坦言自己「快被攻陷了」。圖／AI生成

交往8年的女友與22歲實習生，該怎麼選？一名32歲男網友表示，自己和大學同學女友愛情長跑8年，最近已開始看房、準備結婚，沒想到公司新來的女實習生頻頻主動示好，讓他坦言自己「快被攻陷了」。

原PO在Dcard發文表示，自己與女友交往多年，感情早已像家人；相較之下，22歲實習生每天精心打扮，又因由他負責帶新人，經常黏在身旁稱讚：「前輩你真的好厲害，怎麼什麼都會。」這種被崇拜、需要的感覺，讓他重新感受到久違的新鮮感。

最近一個月兩人因趕專案經常一起加班、吃晚餐。上週部門聚餐後，女實習生喝了酒，在計程車上直接靠著他、抱住手臂，甚至湊到耳邊說：「如果你沒有女朋友就好了，我一定不顧一切倒追你。」

當晚原PO送她回租屋處，對方又拉著衣角邀他上樓喝茶、看投影機，他最後仍找藉口離開。但從那天起，女方傳訊息更加頻繁，甚至半夜傳睡衣自拍、撒嬌說失眠，問他能不能陪自己講電話。

原PO坦言，一邊是陪自己走過低潮、一起省錢存頭期款的準老婆，另一邊則是讓他再次心跳加速的年輕女孩，讓他擔心哪天一時衝動跨越界線，甚至上網詢問網友，究竟該偷偷越界一次，還是乾脆解除婚約。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒痛批原PO，認為問題根本不是「該選誰」，而是他一直沒有和女實習生劃清界線，「解除婚約吧，你配不上女友」、「你女友8年前也是嫩妹好嗎？」也有人提醒：「當初你什麼都沒有的時候，是你準老婆一路陪你走過來的，不是嫩妹。」

另有網友直言，如果原PO沒有處理好自己的心態，即使這次忍住，未來結婚後仍可能重演，「等嫩妹到了30幾歲，你如果又遇到另一個嫩妹，大概又會淪陷一次」，勸他在結婚前先想清楚。

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