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竹北客家餐廳怒撒鹽趕人！專家揭「客家特有習俗」：不只是驅邪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民俗專家黃有福指出，客家傳統中對人撒鹽不只是「淨化磁場」，更帶有詛咒、盼對方發生意外的意味，是相當強烈的負面表達。圖／取自臉書新竹爆料公社
民俗專家黃有福指出，客家傳統中對人撒鹽不只是「淨化磁場」，更帶有詛咒、盼對方發生意外的意味，是相當強烈的負面表達。圖／取自臉書新竹爆料公社

新竹縣竹北市一家客家餐廳近日爆發消費糾紛，顧客控遭店家「撒鹽驅邪」，店家則反控一家人大聲咆哮、刁難服務生。民俗專家黃有福指出，客家傳統中對人撒鹽不只是「淨化磁場」，更帶有詛咒、盼對方發生意外的意味，是相當強烈的負面表達。

這起消費糾紛8月31日在Threads及地方臉書社團瘋傳。有網友貼出影片，只見餐廳業者站在店門口，手持整包鹽往外撒。原PO表示，一家人8月30日前往用餐，因希望換較大的桌子遭拒，後來決定離開，卻遭店家叫囂，甚至撒鹽「驅邪」，讓他們感到遭羞辱。

不少網友起初替原PO抱屈，但店家員工隨後現身留言還原經過，輿論風向也出現逆轉。店員表示，顧客入座前已被告知無法換桌，仍決定點餐，之後要求更改菜色，店家也配合；部分菜餚上桌後，顧客又質疑桌面放不下所有餐點。

店員稱，當時已解釋會控制出菜速度、視情況更換小盤，但原PO父親卻要求所有菜「一次全上齊」，一家人更持續指責服務態度、大聲咆哮，影響其他客人。店家強調並未拒絕服務，撒鹽則是為了「淨化磁場、驅逐晦氣」。

不過撒鹽在民俗上真的只是驅邪？黃有福表示，傳統客家民俗中，若因極度不滿而針對特定對象撒鹽，並非單純淨化，而帶有「盼對方發生意外」的詛咒意味，代表對對方已相當不滿，「在客家人的心目中是詛咒的意思」。

黃有福指出，這類撒鹽表達負面意涵的作法，以客家傳統較為常見；閩南、客家民俗比較常見的有到對方住處撒冥紙等作法，都是有負面詛咒的意思。

店家說法曝光後，大批網友轉而力挺，有餐飲業者留言「能讓店家出來撒鹽的都是大事」，也有人笑稱「客家餐廳氣到撒鹽，那肯定有大冤，畢竟客家人連撒到桌上的鹽都嫌浪費」，讓這場消費糾紛持續引發熱議。

習俗 客家 竹北

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