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出門留冷氣給貓吹…遭嬤酸「命比我好」 人妻無奈：電費我們繳的

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻在社群發文抱怨出門開冷氣給貓咪吹卻遭同住長輩酸言酸語，引發網友熱議。示意圖／Ingimage
人妻在社群發文抱怨出門開冷氣給貓咪吹卻遭同住長輩酸言酸語，引發網友熱議。示意圖／Ingimage

同住一個屋簷下，跨世代的生活習慣與價值觀差異常成為家庭摩擦的導火線。日前一名人妻發文抱怨，自己與先生外出用餐約三個小時，期間特地將房間冷氣維持開啟讓愛貓吹涼，不料返家後，坐在客廳的阿嬤竟冷嘲熱諷「貓咪過得比她好都有冷氣吹、出門都不關冷氣浪費電」。原PO委屈表示，家中電費全由夫妻倆支付，且長輩自己也是整天開著電視當背景音，讓她既憤怒又無奈。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，目前與公婆及阿嬤同住，日前下午夫妻倆外出用餐約三個小時，考量夏季室內悶熱，出門前便讓臥室冷氣持續運轉以防寵物中暑。未料返家時，客廳看電視的阿嬤卻迎面酸言酸語，責怪年輕人不懂得節約用電，甚至拿自己與貓咪做比較。

這番話讓原PO當場理智線斷裂，不滿直言阿嬤自己在客廳若覺得熱也能開冷氣，根本沒人阻止，且整棟房子的電費向來是夫妻倆全額負擔；更讓她心理不平衡的是，阿嬤平日也常整天開著電視不看當作背景音，如今卻反過來指責她為毛小孩開冷氣，氣得她一度想跟長輩硬碰硬抗議「乾脆大家都不要開燈、不要看電視」。

貼文一出，眾多飼主跳出來力挺原PO，留言表示「貓狗散熱能力比人差，夏天開冷氣很正常」、「寵物也是家人，出門幾小時開著很合理」、「電費既然是年輕人全額支付，長輩真的不用出一張嘴管太多」、「變頻冷氣短時間內頻繁開關反而更耗電」。

部分網友則出面緩頰，指出老一輩多半沒有「變頻省電」或「寵物精緻照護」的觀念，直言「老人家只是單純覺得空間沒人開冷氣很浪費，聽聽就算了」、「把遙控器遞給阿嬤說『妳熱也可以開，吹得舒服最重要』，用哄的就能化解衝突」。

電費 阿嬤 冷氣 毒姑 貓咪 抱怨

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