婆家偏心大兒子？人妻酸「早嫁比較吃虧」網見細節齊轟：太貪心

家族資源分配常成為親子甚至是婆媳之間的矛盾焦點。一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，自己與丈夫目前住在公婆名下一棟屋齡20年且已無貸款的房子裡。然而，大伯一家則是購買全新的預售屋並已完成交屋，公婆不僅幫忙支付了頭期款，每月還資助3萬元房貸，該新房房價更是她們住處的一倍以上。

面對公婆對大哥家的優渥資助，該名人妻坦言自己心理感到相當不平衡，覺得「早嫁感覺比較吃虧」，發文詢問是否有網友能夠開導她的心態。原PO認為兩家獲得的資源差距過大，看著大哥一家住新房且有長輩幫忙負擔高額房貸，讓住在舊房子的自己感到相當心酸與不滿。

貼文曝光後引發熱烈討論，大部分網友皆勸調整心態「公婆要把自己的錢給誰，妳管不著」、「那是自己的兒子，婆婆幫忙繳很正常」、「看來妳公婆比妳會賺錢或者更懂理財，妳應該虛心跟妳公婆學習，而不是在這邊怨天尤人」、「做人不要貪心有比沒有好，妳拿別人的房子有沒有孝順人家父母」、「雖然心裡會不開心但公婆的錢要給誰就給誰」。

也有不少網友直言「有給妳們房子就很好了，我老公靠自己才有房子住」、「妳在意的其實是他們住新房，你們住的是屋齡20年的老房」、「就知足常樂，用感恩的心調適自己的心態」、「又不是妳花錢幫他們買房子有什麼好不平衡的」、「你們也是住在公婆買的房子裡，人不要太貪心」。