嫁人換祖先？媳婦不滿「不能拜娘家卻要拜別人家」 網友戰翻

結婚後是否一定要跟著夫家祭祖，成了不少媳婦心中的壓力來源。一名女子近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抒發心情，表示自己對婚後被要求祭拜夫家祖先感到不舒服，更不解「出嫁後不能拜自己娘家祖先，反而要拜別人的祖先」的傳統邏輯，忍不住詢問其他媳婦都是如何調適，引起網友熱烈討論。

原PO表示，她只是單純想抒發心情，但對於「嫁過來就一定要拜祖先嗎」這件事一直很有疑問，尤其當祭祖變成帶有強制性的要求時，更讓她感到反感。她也感嘆，若早知道婚後會因祭祖產生摩擦，應該在婚前就先把相關觀念談清楚，「奉勸大家婚前約法三章」。

貼文曝光後，不少網友站在原PO這邊，認為是否祭祖應建立在個人意願，而不是因為「嫁進來」就被視為理所當然。有人表示，「一起準備是沒關係，但不能讓媳婦一個人做，至少婆家人自己要動起來」、「拜祖先是先生的事情吧，遺產又沒分到，也沒血緣關係，連看過都沒看過，到底為什麼要拜啊」，也有人直言，「傳統的習俗真的是有夠討厭的」。

還有網友認為，真正讓人不舒服的未必是「拜拜」本身，而是其中的強迫感，「不管任何事情，只要帶入『強制感』都讓人渾身不舒服」。甚至有人進一步提醒，若伴侶長期習慣要求另一半配合自己不願意的事情，未來可能還會衍生更多衝突。

不過，也有另一派網友認為，只要不是把所有祭祖工作都丟給媳婦，跟著拿香拜一下其實不必看得太嚴重，「拜一下幾秒鐘，是會少一塊肉膩」。也有人分享自己的做法，「我兩邊都拜，但主要拜自己家的，老公那邊的只是一起拿香拜拜而已，不用準備」，認為夫妻雙方若能彼此尊重，其實娘家、夫家的祖先都可以祭拜。

另有網友表示，自己的娘家並沒有「出嫁後不能回去拜祖先」的禁忌，只要家裡有祭祖活動、有時間就會帶著丈夫一起回去。也有人認為，若把祭祖視為尊重彼此家庭的一種方式，心理上會比較容易接受，「畢竟都是彼此的祖先」。

至於「出嫁後不能拜娘家祖先」的說法，也有網友分享老一輩的傳統觀念，稱過去有人認為女兒出嫁後若再回娘家祭祖，可能會「搶了兄弟的福氣」；而婚後到夫家祭祖，則是象徵讓祖先知道家中多了一名新成員。不過該網友也坦言，時代早已不同，「拜不拜在個人」，不需要完全照搬過去農業社會的習俗。

也有人提供另類解法，建議若真的無法接受拿香祭祖，可以用宗教信仰作為理由婉拒。