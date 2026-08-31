公公尿壺總等滿了才倒…媳婦猶豫「該幫忙嗎？」網友兩派吵翻

家中長輩年紀漸長，生活起居有時需要家人協助，但若涉及較私密的如廁問題，家人該幫忙到什麼程度，也可能讓人陷入兩難。一名媳婦近日發文表示，年邁公公因有時無法忍尿，會在家中走廊上放置尿壺使用，但往往都等到裝滿才倒，讓她不禁詢問網友，若遇到這種情況，會主動幫忙清理，還是選擇視而不見？

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公公目前年紀大了，有時會忍不住尿意，因此會在家裡走廊上擺一個有蓋子的尿壺，不過公公通常都會等到尿壺滿了才自行倒掉。面對這樣的情況，她沉思並詢問其他網友，「會幫忙倒嗎？還是會視而不見？」

貼文曝光後，不少網友認為，這類較私密的照顧事項，應優先由公公的兒子處理，一方面也能避免雙方尷尬。有人留言表示，「可以請先生去處理，畢竟是媳婦也是女性，怕公公會尷尬」、「先看先生會不會主動倒，他若都視而不見，媳婦也不必過意不去」、「跟老公說每個人都會老，讓老公處理」、「這種事情應該是妳老公自己要主動處理」。

不過，有另一派網友認為，如果只是順手幫忙，其實不必想得太複雜，「我覺得是年紀大不方便，幫忙倒沒關係」、「不過順手之勞，有啥好糾結的呢？」也有人認為，長輩年紀大、行動不便時，家人若能力所及可以互相照顧，「每個人都會老，你怎麼對待長輩，後輩也都看在眼裡」。

另外，也有網友分享自家經驗，表示家中長輩也有使用容器如廁的習慣，甚至會將尿液另外利用，「我婆婆都規定公公尿在洗衣精桶裡，滿了她就會拿去澆菜園」。另有人則認為，是否願意幫忙仍取決於每個家庭的相處模式與個人接受程度，不需要因為旁人看法勉強自己。