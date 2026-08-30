快訊

海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

聽新聞
0:00 / 0:00

交往半年男友租會議室「開感情檢討會」 妹子感動哭：直接升級合夥人

聯合新聞網／ 綜合報導
過來人認為情侶建立定期且理性的溝通管道，有助於梳理相處盲點並深化彼此信任。圖／Ingimage
過來人認為情侶建立定期且理性的溝通管道，有助於梳理相處盲點並深化彼此信任。圖／Ingimage

情侶交往難免面臨磨合與溝通難題，日前有一名女網友發文透露，與男友交往半年時，對方竟特地租借了外部會議室、精心製作簡報投影，正式召開一場「感情檢討會」來梳理彼此感受與改進方向。這場兼具儀式感與理性的溝通讓原PO一度感動落淚，如今兩人穩定交往近2年，不少網友驚呼「這根本把戀愛當長期合作案在經營」。

原PO在Threads上發文透露，在兩人交往屆滿6個月時，男友特別租下專業會議室，打開筆記型電腦並連上投影設備，嚴肅且認真地召開感情檢討會議。簡報內容不僅完整規劃了會議議程、相處分析、各自獨立發言時間，最後甚至備妥總結報告，現場還貼心準備了下午茶點心。

原PO表示，整場會議毫無嘻皮笑臉，而是雙方坐下來坦誠交流彼此開心、委屈以及需要微調的地方。過程中談及對方的付出與用心時，更讓她感動到熱淚盈眶。她幽默形容，兩人彷彿「把戀愛談成甲方與乙方」，既是人生的親密合夥人，也是共同推進專案的管理夥伴，透過這種高效率的理性溝通，讓兩人的感情基礎直接大躍進。

許多網友盛讚男方的誠意，留言表示「願意花時間、租場地做簡報的伴侶真的太珍貴」、「在製作PPT的過程中是用理性腦回顧問題，能大幅降低情緒性字眼輸出」、「選擇在外面開會很聰明，進到會議室自然會控制音量、條理分明」。

也有不少人幽默調侃，「今年的感情KPI到底訂多少？」、「以後吵架是不是要開放現場QA討論解決方案」、「可以直接規劃未來感情營運年增率與財務投報率了」。部分過來人則提醒，這種模式的前提是雙方都具備理性與溝通意願，「如果遇到情緒先行的對象，簡報剛打開可能就直接吵架分手了」。

男友 會議 溝通 情侶

延伸閱讀

不能穿短裙去吃火鍋？男友要求「換褲子」 她聽完理由怒分手

帥同事天天送咖啡以為在追求！一聲「有空嗎？」讓她心動 真相曝光傻眼

她去男方家自備保險套遭嫌「太熟練」 網友怒轟：根本想無套

出差被要求坐副駕！女以「有男友」拒絕 男同事1句話讓她不爽

相關新聞

交往半年男友租會議室「開感情檢討會」 妹子感動哭：直接升級合夥人

情侶交往難免面臨磨合與溝通難題，日前有一名女網友發文透露，與男友交往半年時，對方竟特地租借了外部會議室、精心製作簡報投影，正式召開一場「感情檢討會」來梳理彼此感受與改進方向。這場兼具儀式感與理性的溝通讓原PO一度感動落淚，如今兩人穩定交往近2年，不少網友驚呼「這根本把戀愛當長期合作案在經營」。

弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

一名母親近日在Threads發文，抱怨20歲女兒假日睡到晚上、頻繁鎖房門，引發網友熱烈討論。不過女兒表示，自己今年3月曾發現弟弟在網路搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」相關內容，自此才開始鎖門自保，並曾想搬出去住，卻遭父母反對，近期父親甚至因鎖門問題一度動手拆門。專家認為，女方鎖門屬合理自我保護，家長也應正視弟弟搜尋行為透露的警訊。

她去男方家自備保險套遭嫌「太熟練」 網友怒轟：根本想無套

成年男女相處時，落實安全性行為是保護彼此的基本觀念，但女生「主動自備保險套」竟會被扣分？日前一名女網友在Dcard發文透露，自己受邀到曖昧對象家中看電影，考量可能會有親密互動，出門前便在包包內放了兩個保險套以備不時之需。未料當兩人氣氛升溫、男方宣稱「沒套子」時，原PO主動拿出自備的保險套，卻遭對方質疑「太熟練、女生自備很扣分」，讓其他網友怒轟男方根本是「想藉故無套的偽君子」。

「你不要亂想」已婚女同事這樣說卻越靠越近 曖昧攻防曝光網看傻

已婚女同事頻頻靠近，究竟只是開玩笑，還是真的在暗示？一名男網友分享，最近被一名已婚女同事搞得相當混亂，對方平時在人多時互動正常，不僅一直戴著婚戒，也從不避諱談起老公，但只要辦公室剩下兩人，態度就明顯不同，甚至多次做出讓他難以判斷的親密舉動。

【生活的風景】珍妮鴨／跟一波編織風

有次在公車上看到一名年輕女孩在座位上勾毛線，她專注和自得其樂的神情，讓我忍不住多看了兩眼。

【人生好樣的】阿成／盛夏裡的一塊樹蔭

一個休息日午後，我騎著YouBike從車站回家。剛把腳踏車歸還，一位伯伯急忙走到我面前。「少年吔，幫我看一下好嗎？我要借車，可是一直顯示『卡片使用中』。」我拿著他的敬老卡試著換一輛車，結果還是一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。