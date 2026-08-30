交往半年男友租會議室「開感情檢討會」 妹子感動哭：直接升級合夥人

情侶交往難免面臨磨合與溝通難題，日前有一名女網友發文透露，與男友交往半年時，對方竟特地租借了外部會議室、精心製作簡報投影，正式召開一場「感情檢討會」來梳理彼此感受與改進方向。這場兼具儀式感與理性的溝通讓原PO一度感動落淚，如今兩人穩定交往近2年，不少網友驚呼「這根本把戀愛當長期合作案在經營」。

原PO在Threads上發文透露，在兩人交往屆滿6個月時，男友特別租下專業會議室，打開筆記型電腦並連上投影設備，嚴肅且認真地召開感情檢討會議。簡報內容不僅完整規劃了會議議程、相處分析、各自獨立發言時間，最後甚至備妥總結報告，現場還貼心準備了下午茶點心。

原PO表示，整場會議毫無嘻皮笑臉，而是雙方坐下來坦誠交流彼此開心、委屈以及需要微調的地方。過程中談及對方的付出與用心時，更讓她感動到熱淚盈眶。她幽默形容，兩人彷彿「把戀愛談成甲方與乙方」，既是人生的親密合夥人，也是共同推進專案的管理夥伴，透過這種高效率的理性溝通，讓兩人的感情基礎直接大躍進。

許多網友盛讚男方的誠意，留言表示「願意花時間、租場地做簡報的伴侶真的太珍貴」、「在製作PPT的過程中是用理性腦回顧問題，能大幅降低情緒性字眼輸出」、「選擇在外面開會很聰明，進到會議室自然會控制音量、條理分明」。

也有不少人幽默調侃，「今年的感情KPI到底訂多少？」、「以後吵架是不是要開放現場QA討論解決方案」、「可以直接規劃未來感情營運年增率與財務投報率了」。部分過來人則提醒，這種模式的前提是雙方都具備理性與溝通意願，「如果遇到情緒先行的對象，簡報剛打開可能就直接吵架分手了」。