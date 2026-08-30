弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

一名母親近日在Threads發文，抱怨20歲女兒假日睡到晚上、頻繁鎖房門，引發網友熱烈討論。不過女兒表示，自己今年3月曾發現弟弟在網路搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」相關內容，自此才開始鎖門自保，並曾想搬出去住，卻遭父母反對，近期父親甚至因鎖門問題一度動手拆門。專家認為，女方鎖門屬合理自我保護，家長也應正視弟弟搜尋行為透露的警訊。

這名母親在Threads發文指出，女兒日前休假在家，從下午一路睡到晚間，她多次敲門，希望女兒至少起床吃飯、上廁所，但女兒始終不願開門，雙方最後因此爆發爭執。母親也在留言中抱怨，女兒平時晚歸、作息不正常，且經常將房門上鎖。

不過許姓女兒表示，自己讀夜校，下課後偶爾和朋友吃完東西才回家，並非在外玩樂；長期鎖門則另有原因。今年3月，她曾在弟弟手機看到「怎麼跟姐姐發生性關係」等相關搜尋內容，事後告知父母。家人雖要求弟弟當面道歉，但父母認為只是青春期出現不適當想法、並未實際做出行為，覺得不是很嚴重的事情，希望她不要一直放在心上。

許同學說，自己無法因此安心，事後開始在家鎖房門，洗澡也會上鎖，並曾希望搬出去住，避免繼續與弟弟同住，但父母不同意，並表示若堅持搬出，將不再負擔學費及生活費。

近期雙方又因作息、鎖門等問題爆發衝突，許同學表示，父親一度拿工具拆除房門螺絲，讓她更加害怕；她強調，鎖門只是目前在家中最直接的自我保護方式，並非刻意與家人對抗。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，女方有危機意識是好的，「如果你已經擔心了，就要相信自己的擔心」，鎖門本身就是一種自我保護。而弟弟目前若只有搜尋、沒有進一步具體行動，尚不足以直接認定犯罪或性騷擾，但已是家長需要注意的訊號，應進一步進行性教育、界線教育，必要時尋求學校輔導系統協助。

張淑慧也指出，父母在手足衝突中可能陷入「手心手背都是肉」的兩難，但不能因此把事情縮小處理。若女方已明確感到害怕，家長應協助她找到較安全的生活安排，例如由可信任親友介入溝通、暫住親友家、申請學校宿舍，或向大學學生輔導諮商中心求助。

另一名熟悉家庭暴力及保護服務的專業人士則表示，弟弟雖尚無已知實際侵害行為，但相關搜尋已是值得注意的「徵兆」。父母若只以「沒有真的做」淡化事件，實際上忽略了女方的不安全感。

該名人士指出，女方發現相關搜尋後開始鎖門，是「非常正常的反應」，也是自我保護，「這沒有什麼不對」。若父母反因不滿她鎖門而採取拆門等激烈方式，「基本上就是一種不尊重」，不僅沒有處理原本的不安全感，也可能讓家庭衝突持續惡化。

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