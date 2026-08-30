快訊

幣圈大佬孫宇晨提告景甜…前女友出面了！幫手洗內褲「7年後被拋棄」

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

人生第一次卡在日月潭...遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
男子房間示意圖。圖／AI生成
男子房間示意圖。圖／AI生成

一名母親近日在Threads發文，抱怨20歲女兒假日睡到晚上、頻繁鎖房門，引發網友熱烈討論。不過女兒表示，自己今年3月曾發現弟弟在網路搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」相關內容，自此才開始鎖門自保，並曾想搬出去住，卻遭父母反對，近期父親甚至因鎖門問題一度動手拆門。專家認為，女方鎖門屬合理自我保護，家長也應正視弟弟搜尋行為透露的警訊。

這名母親在Threads發文指出，女兒日前休假在家，從下午一路睡到晚間，她多次敲門，希望女兒至少起床吃飯、上廁所，但女兒始終不願開門，雙方最後因此爆發爭執。母親也在留言中抱怨，女兒平時晚歸、作息不正常，且經常將房門上鎖。

不過許姓女兒表示，自己讀夜校，下課後偶爾和朋友吃完東西才回家，並非在外玩樂；長期鎖門則另有原因。今年3月，她曾在弟弟手機看到「怎麼跟姐姐發生性關係」等相關搜尋內容，事後告知父母。家人雖要求弟弟當面道歉，但父母認為只是青春期出現不適當想法、並未實際做出行為，覺得不是很嚴重的事情，希望她不要一直放在心上。

許同學說，自己無法因此安心，事後開始在家鎖房門，洗澡也會上鎖，並曾希望搬出去住，避免繼續與弟弟同住，但父母不同意，並表示若堅持搬出，將不再負擔學費及生活費。

近期雙方又因作息、鎖門等問題爆發衝突，許同學表示，父親一度拿工具拆除房門螺絲，讓她更加害怕；她強調，鎖門只是目前在家中最直接的自我保護方式，並非刻意與家人對抗。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，女方有危機意識是好的，「如果你已經擔心了，就要相信自己的擔心」，鎖門本身就是一種自我保護。而弟弟目前若只有搜尋、沒有進一步具體行動，尚不足以直接認定犯罪或性騷擾，但已是家長需要注意的訊號，應進一步進行性教育、界線教育，必要時尋求學校輔導系統協助。

張淑慧也指出，父母在手足衝突中可能陷入「手心手背都是肉」的兩難，但不能因此把事情縮小處理。若女方已明確感到害怕，家長應協助她找到較安全的生活安排，例如由可信任親友介入溝通、暫住親友家、申請學校宿舍，或向大學學生輔導諮商中心求助。

另一名熟悉家庭暴力及保護服務的專業人士則表示，弟弟雖尚無已知實際侵害行為，但相關搜尋已是值得注意的「徵兆」。父母若只以「沒有真的做」淡化事件，實際上忽略了女方的不安全感。

該名人士指出，女方發現相關搜尋後開始鎖門，是「非常正常的反應」，也是自我保護，「這沒有什麼不對」。若父母反因不滿她鎖門而採取拆門等激烈方式，「基本上就是一種不尊重」，不僅沒有處理原本的不安全感，也可能讓家庭衝突持續惡化。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，面對可能的風險，有危機意識是好的，若已感到擔心或害怕，應相信自己的警覺並先做好自我保護。聯合報系資料照
台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，面對可能的風險，有危機意識是好的，若已感到擔心或害怕，應相信自己的警覺並先做好自我保護。聯合報系資料照

姐姐 性關係 女兒

延伸閱讀

他只是個孩子？ 小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題

女友買房要求婚後付房租！他心裡過不去 網熱議：反而有保障

廁所藏手機偷拍…變態繼父辯「祈禱儀式」猥褻少女 老師家訪揭惡行

家暴夫逞凶 保護令為何沒能救她們

相關新聞

她去男方家自備保險套遭嫌「太熟練」 網友怒轟：根本想無套

成年男女相處時，落實安全性行為是保護彼此的基本觀念，但女生「主動自備保險套」竟會被扣分？日前一名女網友在Dcard發文透露，自己受邀到曖昧對象家中看電影，考量可能會有親密互動，出門前便在包包內放了兩個保險套以備不時之需。未料當兩人氣氛升溫、男方宣稱「沒套子」時，原PO主動拿出自備的保險套，卻遭對方質疑「太熟練、女生自備很扣分」，讓其他網友怒轟男方根本是「想藉故無套的偽君子」。

弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

一名母親近日在Threads發文，抱怨20歲女兒假日睡到晚上、頻繁鎖房門，引發網友熱烈討論。不過女兒表示，自己今年3月曾發現弟弟在網路搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」相關內容，自此才開始鎖門自保，並曾想搬出去住，卻遭父母反對，近期父親甚至因鎖門問題一度動手拆門。專家認為，女方鎖門屬合理自我保護，家長也應正視弟弟搜尋行為透露的警訊。

「你不要亂想」已婚女同事這樣說卻越靠越近 曖昧攻防曝光網看傻

已婚女同事頻頻靠近，究竟只是開玩笑，還是真的在暗示？一名男網友分享，最近被一名已婚女同事搞得相當混亂，對方平時在人多時互動正常，不僅一直戴著婚戒，也從不避諱談起老公，但只要辦公室剩下兩人，態度就明顯不同，甚至多次做出讓他難以判斷的親密舉動。

【生活的風景】珍妮鴨／跟一波編織風

有次在公車上看到一名年輕女孩在座位上勾毛線，她專注和自得其樂的神情，讓我忍不住多看了兩眼。

【人生好樣的】阿成／盛夏裡的一塊樹蔭

一個休息日午後，我騎著YouBike從車站回家。剛把腳踏車歸還，一位伯伯急忙走到我面前。「少年吔，幫我看一下好嗎？我要借車，可是一直顯示『卡片使用中』。」我拿著他的敬老卡試著換一輛車，結果還是一樣。

【座標移動中】孟之／噓！她是隔壁大學的老師

每周四天的中午，我總會準時搭上那班開往學校的公車。這個微妙的時間點，往往是通勤車程裡最考驗耐心的時刻。公車一靠站，車門一開，湧進來的不是昏昏欲睡的上班族，而是一群剛放學、活力滿點的小乘客──他們是學校旁那所國小的中低年級學生。那年紀的孩子聚在一起，小小的車廂裡瞬間就被小黃帽、大書包，以及關不掉的喧鬧聲填滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。