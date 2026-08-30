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「你不要亂想」已婚女同事這樣說卻越靠越近 曖昧攻防曝光網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，最近被一名已婚女同事搞得相當混亂，只要辦公室剩下他們兩人，對方就會對他做出親密舉動，但又叫他「不要亂想」。圖／AI生成
一名男網友分享，最近被一名已婚女同事搞得相當混亂，只要辦公室剩下他們兩人，對方就會對他做出親密舉動，但又叫他「不要亂想」。圖／AI生成

已婚女同事頻頻靠近，究竟只是開玩笑，還是真的在暗示？一名男網友分享，最近被一名已婚女同事搞得相當混亂，對方平時在人多時互動正常，不僅一直戴著婚戒，也從不避諱談起老公，但只要辦公室剩下兩人，態度就明顯不同，甚至多次做出讓他難以判斷的親密舉動。

原PO在Dcard發文表示，日前兩人一起加班，女同事站到他的椅子後方看螢幕，身體靠得非常近，他忍不住往前挪，對方卻笑問：「你幹嘛躲？」原PO回：「妳自己靠太近吧。」沒想到女同事只說：「有嗎？我覺得還好啊。」完全沒有退開。

後來女同事坐到他旁邊，兩人的腿一直碰在一起。原PO看了她一眼，對方反而笑問：「你幹嘛一直看我？」他回：「妳自己不知道？」女同事低頭看了一眼兩人的腿，不但沒有移開，還小聲說：「我結婚了欸，你不要亂想。」

原PO聽完更傻眼，直接回她：「那妳離我遠一點啊。」沒想到女同事不但沒退開，反而又往他身旁靠近一些，笑著問：「這樣？」讓他當場不知道該如何回應。

更讓原PO困惑的是，下班前辦公室只剩兩人，女同事突然問：「你是不是覺得已婚的女人都很無聊？」他回答「哪有」，對方接著追問：「那你會對已婚的亂想嗎？」原PO故意回：「看是誰啊。」女同事聽完笑了，隨即走到他身旁低聲問：「那如果是我呢？」

原PO表示，自己當場愣住沒有回答，女同事看到他的反應後，還伸手替他整理領口，最後拍拍他的胸口說：「學弟，你真的很不會藏欸。」接著便拿著包包離開。接連幾次曖昧互動，也讓原PO疑惑，女同事究竟只是在故意逗他，還是真的對他有意思。

貼文曝光後，不少網友勸原PO保持距離，認為對方既然已婚，就不該繼續讓曖昧升溫，「你應該果斷遠離，正常男生都會遠離」、「跟她說不要手來腳來，職場性騷擾」，也有人直言，原PO既然已經察覺不對勁，就不該再糾結對方究竟有沒有意思。

另有過來人分享，自己的前夫也曾被有男友的女下屬若有似無地示好，最後夫妻因此爭吵甚至鬧離婚，直到她決定退出婚姻，前夫才提出要把女方辭退、試圖挽回，讓她至今仍覺得相當諷刺。

同事 結婚 Dcard 老公

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