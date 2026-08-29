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台灣婆婆每天催「孫子影片」還狂喊1稱呼！日本人妻崩潰：這樣正常嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣長輩疼孫的文化，在外國人眼中可能有著截然不同的感受。示意圖／AI生成
台灣長輩疼孫的文化，在外國人眼中可能有著截然不同的感受。示意圖／AI生成

台灣長輩疼孫的文化，在外國人眼中可能有著截然不同的感受。一名日籍人妻分享，雖然一家三口目前住在日本，台灣婆婆孫子的關注卻絲毫沒有因距離而減少，丈夫每天早晚都得拍攝兒子影片傳給婆婆，若哪天沒有傳還會被催促，每周也固定視訊，讓她逐漸感到壓力。尤其婆婆經常稱孫子為「我的寶貝」或「我們○家的寶貝」，更讓她難以接受，直言以日本人的角度來看，「這樣的情況非常不正常！」。貼文曝光後掀起論戰，有人認為台灣長輩確實常有疼愛孫子的習慣，也有人反問「多一個長輩疼愛不是更好嗎？」。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，兒子出生至今，丈夫每天早晚都會替孩子拍影片，而且都一定會傳給婆婆，只要有一天沒有收到，婆婆便會主動詢問；一家人每個周末也固定與婆婆視訊，至於實際碰面的頻率，約每3個月一次，每次會相處5至6天。

這名女網友進一步說明，真正讓她不舒服的是婆婆對兒子的稱呼，經常將孫子喊作「我的寶貝」或「我們○家的寶貝」。她坦言，孩子是自己懷胎生下並親手養大，育兒過程中的辛苦與疲憊也都是自己承擔，因此聽到婆婆這樣稱呼孫子時，難免感到生氣，並好奇詢問台灣媳婦「妳們會覺得這是正常的嗎？還是其實台灣的婆婆真的很常有這樣的行為？」。

貼文一出後，不少網友都表示「每三個月一次5-6天見面的頻率還算少，台灣很多還會要求每週回去呢」、「如果婆婆沒有越矩干涉妳對孩子的教養，多一位長輩疼愛不是更好？」、「所以日本人希望不聞不問嗎？」、「我覺得『我的寶貝』意思比較偏於表達疼愛的意思，而沒有屬於誰的語境」、「在台灣長輩稱呼小孩『我的寶貝』還蠻常見的，重點更在於『寶貝』而不是『我的』，只是單純表達是她疼愛的可愛孫子」。

不過，也有網友持相反意見，指出「老一輩很常這樣，台灣年輕人大多也對這種行為很反感」、「很常見，而且你會不舒服也很正常，因為即使是台灣人媳婦也不一定喜歡這樣的互動」、「這個必須請你丈夫處理，那是他媽媽」、「這是台灣傳統婆婆的通病，我聽了也很不爽」。

本站也曾報導，一名媳婦抱怨，婆婆每每在抱孫子時都會自稱「媽媽」，對孫子說「來，媽媽抱抱，媽媽拍拍」，身分錯置令她傻眼，只有當丈夫和公公在場，要求婆婆「放手」時，婆婆才願意將孩子交還給她，還不忘加上一句「好啦好啦～要找媽媽了啦～」。

貼文曝光後，網友們紛紛表示關注，多數人懷疑婆婆可能有失智症，建議帶她去看醫生。也有網友建議媳婦應該直接指出問題，或者減少與婆家的往來，以免引發不必要的爭議。

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