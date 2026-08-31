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登入到這個世界

聯合報／ 生活副刊編輯室

●你還記得自己最早的一段記憶嗎？那個意識忽然上線的瞬間，我們第一次看見、第一次感受、第一次意識到「我是我」的瞬間，其中是否留下了影響你至今的印記？歡迎來稿分享。

請在「聯副生活誌」粉專「登入到這個世界」徵文案底下留言，每篇350~400字為佳，每人投稿篇數不限，請自訂標題，註明姓名／筆名，文末附上email信箱。

作家崎雲、栩栩將選出精采留言，擇期刊登於生活副刊，優勝作者將致贈稿酬。

即日起開放貼文，9月21日截稿，10月公布優勝名單。

●詳情請見：https://reurl.cc/Z2X1Xp

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