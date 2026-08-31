為了帶七歲和五歲的孩子走進人生第一場古典鋼琴演奏會，我和丈夫準備了一個多月。車上反覆播放當晚演奏的曲目，一起觀看鋼琴家的訪談，甚至特地預訂旅館，提前一天抵達演出的城市，只為確保孩子有充足的時間休息，以最好的狀態迎接這場音樂會。那是一間安靜的小型音樂廳，觀眾不到百人。

2026-08-31 00:00