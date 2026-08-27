女友堅持開放式關係！他好不容易接受 半年後卻迎來大反轉

一名男網友在Dcard發文表示，與女友交往近5年，去年女友主動提出嘗試「開放式關係」，認為只要感情仍以彼此為主、雙方知情並訂好規則，就可以和其他人發展關係。沒想到半年後，女友卻突然反悔，要求他把目前仍有聯絡的女生全部斷掉，讓他相當錯愕。

原PO透露，其實一開始反對的人是自己，擔心有人最後動了真感情，也覺得沒必要把關係弄複雜。直到女友多次溝通後，兩人才共同訂下不能找共同朋友圈、不能帶回家、做好安全措施，也不干涉彼此與其他人的相處等規則。這半年來，女友有認識其他男性，他也透過交友平台接觸其他女性，雙方原本都知情。

直到最近，女友突然表示「我不想繼續開放式了」，並希望原PO和其他女性全部斷乾淨，理由是「以前覺得自己可以接受，但真的看到你跟別人有互動，我才發現我沒辦法。」原PO坦言，他能理解女友可能高估自己的接受程度，但真正讓他不舒服的是，當初明明是女友提出、也是女友花時間說服他，如今卻變成由女友單方面宣布結束。

原PO認為，女友當然可以反悔，但既然當初是兩人共同決定改變關係，如今要結束也應該一起討論，而不是一句「我不要了」就要求全部回到原點。他也反問，若今天角色對調，是自己看到女友與其他男性互動後突然受不了，要求她全部斷掉，大家是否也會覺得合理。

貼文曝光後，不少網友認為，女方可能只是高估自己對開放式關係的接受度，真正看到男友也能認識其他女生後才產生不安全感，「玩火終究會被火焚傷」、「看起來是她玩夠了，結果你還沒」。也有人認為重點不在誰對誰錯，而是兩人如今對關係的期待已經不同，「有一方要、另一方不要，那就是分開，沒有什麼對錯吧。」