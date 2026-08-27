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帥同事送咖啡約吃飯…她暈船猜「在追我」 真相曝光崩潰：我很好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原以為帥氣男同事頻頻關心、約吃飯是在追求自己，沒想到後來才發現，對方真正目的竟是請她幫忙分擔工作。圖／AI生成
一名女網友原以為帥氣男同事頻頻關心、約吃飯是在追求自己，沒想到後來才發現，對方真正目的竟是請她幫忙分擔工作。圖／AI生成

一名女網友在Dcard發文表示，公司有名外型亮眼的男同事H男（化名），身高約185公分，不僅長相帥氣、聲音好聽，某段時間還突然頻繁關心她，不時幫忙買咖啡、約吃午餐，就連她隨口提過喜歡吃什麼都記得，讓原PO逐漸心動，身旁同事甚至忍不住問：「H男是不是在追妳？」

原PO透露，有次H男下班前特別問她「明天有沒有空」，讓她又驚又喜，以為終於要被約出去，隔天還特地打扮了一番，沒想到見面後才發現，H男只是有份整理一周仍搞不定的資料，眼看繳交期限將至，希望她出手幫忙。當時陷入曖昧幻想的她不但沒有察覺異狀，甚至還替對方找理由，猜想「是不是不好意思直接約我，所以先找我幫忙？」

此後H男找她幫忙的次數愈來愈多，從整理報表、寫文案，到簡報排版、製作宣傳圖通通都有，原PO因為剛好擅長這些工作，加上對方每次態度都很好，甚至幫忙加班數次，還一度以為這是某種「職場版曖昧」。

直到原PO發現，H男不只會幫她買咖啡，對其他女同事同樣親切、也會開口請他人幫忙，才驚覺自己因為早有好感，把對方每個普通舉動都「自動加了十層濾鏡」。後來H男又抱著一堆工作來找她，她才徹底醒悟：「我終於知道他為什麼這麼喜歡找我，因為真的很好用。」

原PO自嘲，自己會Excel、做簡報、寫文案和製作宣傳圖，更致命的是「我喜歡他」，因此對方只要稍微示好，她就會主動把工作接過來，「我根本不是被追，我是被溫柔地當成免費勞工。」如今雖坦言對H男仍有一點好感，但已學會劃清界線，只要對方再拿東西請她幫忙，第一句就先問：「這個是你的工作，還是我的？」

貼文曝光後，不少網友稱，這根本就是「工具人」故事的性別對調版，「性別對調起來就是正妹養的工具人」、「如果妳是男的，同事是美女，大家都搶著要做」。也有人直呼：「再說男生沒心機的看看這篇。」

另有網友則把焦點放在原PO的「帥哥濾鏡」，「唉！至少是帥的，職場上一堆醜的叫妳做東做西」、「帥真的可以當飯吃。」

咖啡 同事 Dcard 職場 兩性關係

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