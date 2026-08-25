翻轉熟齡新浪潮！聯合線上「U好學學習節」9/5松菸登場

面對台灣邁入超高齡社會，中壯年與熟齡族群的「人生下半場」議題備受關注。聯合報集團旗下學習平台「U好學」將於 9 月 5 日（六）於台北松山文創園區舉行首屆「U好學學習節——重新活出喜歡的自己」。活動打破傳統對老化的刻板印象，提出人生中場「第二青春期」的新主張——鼓勵責任最沉重的中壯年世代，在卸下家庭與職場部分重擔後，不趕路、不比較，以探索自我為目的，展開如青春期般充滿好奇與熱情的生命新篇章。

中壯年世代同時面臨照顧長輩、子女離巢與自身退休規劃的多重壓力。「U好學」本次學習節以「不販售知識焦慮，只陪你把日子過好」為核心，力邀五大領域權威專家親臨現場，提供具體且具啟發性的生活解方：

針對熟齡族群最關注的議題，本次學習節邀請五大領域權威專家現場開講。在「關係內在」層面，生活專家譚敦慈主講《一個人生活的練習課》，深度探討子女離巢與伴侶告別後的「不依賴勇氣」，分享如何妥善安排人生下半場並找回內心平靜；「身體健康」則由北醫名譽教授韓柏檉帶來《中年的無框架健康實踐課》，帶領大家跳脫傳統養生框架，一步步找回身體最「穩」的健康狀態。

在「生活實用」方面，居住專家林黛羚於《打造安心住到老的家》中分享全齡住宅改造心法，教導民眾如何讓居家空間溫柔承接熟齡身體變化。此外，活動亦融入豐富的「美學養分與深度旅遊」——故宮專家何炎泉主講《從蘇東坡經典書法看見人生中場的轉折點》，以美學視角解構人生逆境，陪聽眾從經典藝術尋獲生命養分；國際領隊林瑞昌則透過《用文化與故事走進一座城市》，帶領大家擺脫走馬看花的緊湊行程，學習用人文視角享受漫步樂趣，賦予每次旅行更深厚的內涵。

U好學表示，首屆學習節不僅是一場實體講座，更是為熟齡族群打造的「溫暖聚落」。活動現場除了名家分享，亦包含學習熱忱者的歷程展示，期望陪伴中壯年世代在人生轉折點停下腳步，重新整理身體、財務、關係與熱情，優雅擁抱人生下半場。