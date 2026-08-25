不能穿短裙去吃火鍋？男友要求「換褲子」 她聽完理由怒分手

一名女網友在Dcard發文表示，日前與男友準備外出吃火鍋，她換上一件灰色百褶短裙，裙長約至大腿中段、內有安全褲，沒想到男友突然問「妳要不要換褲子？」她回答「不用」後，男友立刻臉色大變，兩人也因此鬧得不愉快。

原PO表示，她認為裙子並不算太暴露，也不覺得穿去吃火鍋有問題，因此沒有答應換褲子。眼見男友開始臭臉，她接連詢問是否覺得「裙子太短」，對方卻始終不回答，最後她只好換回褲子去吃飯。事後男友才解釋，自己是覺得裙子「太露」，不希望女友吃飯時一直被別人看。

男友也認為，自己只是「好心提醒」，原PO卻沒有先詢問他的考量就直接拒絕，讓他覺得不受尊重；但原PO認為，男友可以提出意見，自己也願意參考，最後決定要穿什麼仍是她的自由。由於男友年紀比她大不少，兩人相處時，她也常有被「管教、說教」的感覺，雙方對「尊重」的理解始終沒有共識，最後還是分手了。

貼文曝光後，多數網友認為兩人個性與相處模式明顯不合，有人直言「看起來就完全不合，到底幹嘛在一起」、「妳找年紀大妳很多的交往，對方把妳當女兒一樣說教不意外吧」，也有人開玩笑表示「男的也穿裙子不就解決了」。

另有不少網友將矛頭指向男方的控制慾，直呼「妳要穿什麼出去關他屁事，管得比媽媽還多」、「妳男友只有年紀比妳年長，心智卻比妳幼稚」，也有人認為男友表面稱是提醒，實際上卻是意見不被接受就生氣，甚至形容是「大男人主義」，替女友畫了一個框框、不讓她自己做決定。