年薪120萬沒房貸！夫拒出半價買車 人妻不滿：又不是養不起

有些家庭若住在交通便利的地區，未必會選擇買車，除了可省下購車費用，也能減少保險、稅金、停車及保養等支出。一名人妻抱怨，丈夫始終不願意買車，即使她提出兩人各出一半，合資買一台國產車，丈夫仍直接拒絕，認為養車成本太高。她也強調，夫妻倆沒有房貸、車貸，家中還有停車空間，因此相當不解，忍不住問，「到底是我浪費錢，還是他小氣？」

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她一直希望家裡能有一台車，為此已和丈夫溝通5次，甚至提出兩人各出一半購車費及養車費，打算買一台約60萬元的國產車。由於家中本身就有停車空間，也不需要額外租車位，但丈夫仍一口拒絕。

丈夫認為「傻子才會買車」，並列出牌照稅、燃料費、保險、油錢及保養等支出，估算一年養車成本約8萬元。他平時多半騎機車或搭捷運，偶爾搭計程車、租車，認為怎麼計算都比自己養一台車便宜許多。

原PO也強調，夫妻目前沒有任何貸款，丈夫年收入約120萬元，但每次提到買車，丈夫都認為她是在浪費錢，甚至覺得她一直「吵著要買車」。由於多次溝通仍沒有共識，她也感到相當心累，認為丈夫既不是買不起，也不是養不起，不解為何只是一起買一台車，卻「搞得好像要他的命」。

貼文曝光後，不少網友認為，是否需要買車仍要看居住地點及實際用車頻率，「如果住台北、不常出門，確實不如租車便宜，但如果常出門，一年租車超過8萬元，就可以考慮買車」、「沒有小孩的話，買車的確不一定有必要，到目的地還要找車位、付停車費」、「看你們住哪裡，如果住台北我也不會買車，養車太貴；但因為我住郊區，沒有車基本上不能出門，只好買」。

也有網友分享，有了小孩後，用車需求可能大幅增加，「我以前也是這麼想，直到兒子出生，看妻小在外面熱到中暑，實在過意不去，加上用車需求變大，就買了」、「如果常有用車需求，不要省小花大」。另有人認為，若原PO真的有需求，也可以自己規畫購車，「錢自己賺，想買什麼自己買」，不一定非得等另一半同意。

另外，也有網友建議夫妻不妨直接以10年為期試算總成本，把車價、油錢、稅金、保養費，以及住家與公司停車費全部列入，再對照搭乘大眾運輸、計程車及租車的花費，才能看出哪種方式更划算，「也要考慮住家與大眾運輸的距離，是否願意用金錢換取方便，但市區停車真的很痛苦」。

本站過去曾報導，一名已婚男網友為「先買車還是先買房」與妻子意見不合。夫妻育有2名孩子，並與長輩同住，家中只有2台機車，兩人月收入合計約8萬元、存款約120萬元。原PO認為有車後全家出門較方便，因此傾向先買車，但妻子則希望優先買房，雙方為此僵持不下。

原PO表示，如果先買新車，手上的資金恐怕不足以買房；但若先買房，之後每月得固定負擔房貸，也很難再擠出預算購車，因此上網詢問其他人的經驗，希望了解究竟該先解決交通需求，還是把資金留給房子。

不少網友則較傾向先買房，認為買車除了車價，後續還有停車、保養、保險等長期支出，「買車容易養車難」；也有人認為，買車與買房本來就是不同需求，與其只比較價格，不如先釐清家庭目前真正的「需要」與「想要」，再決定資金如何分配。