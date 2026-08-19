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交往1年花20萬！公務員提餐費AA 月入6萬女友暴怒：讓我掉價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文，和女友交往一年多以來，任何日常開銷均由自己負擔，去年更為女友花費近20萬元。 示意圖／AI生成
一名網友發文，和女友交往一年多以來，任何日常開銷均由自己負擔，去年更為女友花費近20萬元。 示意圖／AI生成

男女交往期間的開銷分擔方式是情侶間常見的爭執焦點。一名30歲的公務員於Dcard發文表示，自己月薪約5.2萬元，28歲做電商行銷的女友月收則有6萬多。交往一年多以來，舉凡任何日常開銷均由男方負擔，去年他更為女友花費近20萬元，包含贈送iPad與負擔出國機票。

原PO說明，近期因幫母親負擔5萬元購買新機車導致手頭偏緊，某天兩人在藏壽司消費約2000元後，他試探性提出一人分擔一半，不料女友當場變臉，直言要求AA制讓自己「很掉價」，並表示身邊朋友的男友都不會要求AA制，認為自己願意打扮漂亮出遊即是付出，更酸原PO「難怪前女友會分手」。

隨後女友雖實施AA制，但連個位數都算得清清楚楚，甚至不甘願地丟下50元零錢表示分擔停車費，讓他相當受傷。原PO坦言，雖然手頭緊，但並非付不起該筆款項，只是難以接受自己的付出被視為理所當然，而女方的付出卻被定義為「願意出來約會」。

文章發布後，多數網友支持原PO，認為女友「只能同甘不能共苦」、「無法將心比心的人無法長久」，建議考慮分手。也有網友指出，女方的行為不會為對方著想，且在交往對象身上一年花費20萬元金額驚人，提醒原PO「錢要自己留住」，雙方若連交往期間都會為此爭吵，將難以走向婚姻。

AA制 分手 兩性關係 女友

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