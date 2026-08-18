家族聚會遇通靈師指孕肚稱寶寶來討債「3年不能工作」 高薪人妻嚇壞

一名女網友在Dcard發文表示，自己目前懷第二胎、已22周，沒想到日前參加先生家族聚餐時，意外遇上一名長輩帶來的通靈師，對方不僅當著一大群親戚面前批評她脾氣差、太嬌，甚至直指肚中的二寶「是上面請旨來磨妳三年的」、「他就是來跟妳『討債』的！妳要還！」，要求她生產後整整3年不要工作、親自照顧孩子，讓原PO相當焦慮。

原PO透露，自己30歲、在金融業擔任業務，年薪300多萬元，先生則在科技業工作、年薪約100萬元。夫妻目前住在公婆家，已購買一間總價約3000萬元的預售屋，房子登記在她名下，費用也主要由她負擔。她坦言，自己收入一直比先生高，雖然先生對她很好、也很照顧家庭，但未來房貸、小孩教育等支出都建立在她持續工作的前提下，因此聽到「3年不要上班」時，腦中第一個念頭就是：「三年？怎麼可能？我老公繳不起房貸吧！」

她回憶起當時聚會上，婆婆突然把她拉到一名來自日本的通靈師傅面前，現場包括公婆、阿公、姑姑、表哥表姐等一大群親戚都在。對方先當眾大聲斥責她：「妳！脾氣很差！妳要改！不然妳老公以後遇到更好、更溫柔的會跑走。」接著又稱她被爸媽寵得太嬌，讓原PO只能維持「尷尬又不失禮貌的笑」，心裡卻相當不舒服，尤其對方不斷強調她「很有福報才嫁進這個家」，更讓她忍不住想：「如果真的那麼好，我幹嘛把自己壓力搞那麼大？我為什麼要那麼辛苦賺錢、又要靠我自己買房？」

真正讓原PO崩潰的，是通靈師傅突然指著她的肚子表示：「妳這個兒子，我告訴妳，他是上面請旨來磨妳三年的！母子連心，他就是來修妳的，他就是來跟妳『討債』的！」更要求她3年內不要上班、專心照顧孩子，否則「後面會拉長時間」，甚至警告「孩子一落地妳就知道」。原PO聽完毛骨悚然，因為過去曾有算命老師說過她兩個孩子「一個好帶、一個不好帶」，兩者說法意外相似，也讓她愈想愈害怕，「我的二寶在肚子裡明明那麼乖，產檢一路綠燈，現在跟我講這些負面的東西，我第一次聽到這麼想哭的洩漏天機內容。」

此外，老師還要求夫妻生完孩子後搬出公婆家，否則恐怕會持續吵架甚至離婚，也不贊成娘家媽媽幫忙帶孩子；得知原PO農曆七月已安排出國後，又斥責她「身懷六甲還敢到處趴趴造」，要她出國前特地前往台北拿符。回家後，公婆勸她「要聽神明的話」，好好閉修3年，但原PO始終過不了現實這一關：3000萬元房貸、大寶一年約30萬元的幼兒園費用，加上離開職場3年的機會成本，都不是先生單靠年薪100萬元就能輕鬆負擔。

貼文曝光後，不少網友質疑這類說法是否真有必要照單全收，「正神不會用恐嚇的方式嚇妳，正神是慈悲又謙虛的，可能規勸，但會尊重個人選擇」、「好的神明會指引妳明亮的方向，不是在眾多人面前數落妳、洗臉妳。」也有人直言，「別想太多，但是農曆七月出行確實要小心一點」，認為可以保留敬畏，但不必因此讓自己陷入過度焦慮。

也有網友將矛頭指向婆家與先生，「有沒有想過這個乩童有拿公婆的錢，是他們的嘴替，故意要來恐嚇妳辭職的？女人有自己的工作才有底氣，不然也可以男主內啊」、「妳怎麼沒當場翻桌走人？被人家欺負成這樣，那個人是婆家找來羞辱妳的吧？講成這樣妳老公都沒有當面制止？」

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