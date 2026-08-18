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Joeman遭前女友爆交往採「扣分制」 精神科醫曝：這是典型PUA手法

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
Joeman（左）和蕭伊（右）上月證實已經分手。圖／摘自IG
Joeman（左）和蕭伊（右）上月證實已經分手。圖／摘自IG

YouTuber Joeman前女友蕭伊爆出多項惡行惡狀，引發網友熱烈討論，交往期間曾要求凌晨到府協助熱牛肉麵，不答應要求，就被視為「扣分」選項，表示伴侶不愛、沒有心；精神科醫師楊聰財表示，深夜煮麵的不合理要求是典型的情緒操控（PUA），這反映出控制者內心深處對於被拒絕的恐懼，及自我價值的匱乏，必須藉由掌控伴侶、迫使對方提供服侍來證明自己的權力與價值。

Joeman被前女友蕭伊近期爆料，她與Joeman在交往期間時，只要發生爭執，男方就常用「扣分」等詞彙來評價女方的表現，甚至在凌晨3點要求女方立即從林口開車至其住處煮牛肉麵，並以「不來就是沒心，不煮就找別人來」等方式脅迫。

蕭伊還指出，男方對外豪擲重金招待其他異性，對內卻僅以外送餐點應付伴侶，平時多次用開玩笑的方式，要求她分擔Joeman的房貸。

楊聰財說，案例中的「扣分機制」與「深夜煮麵的脅迫」，是典型的情緒操控（PUA）與條款式控制。這反映出控制者內心深處對於被拒絕的恐懼，及自我價值的匱乏，必須藉由掌控伴侶、迫使對方提供服侍來證明自己的權力與價值。

而且要求「立刻開車前來煮麵」，其核心並非真正在於一碗麵的味覺需求，而是一種透過服從測試來確認對方「掌控度」與「絕對忠誠」的心力遊戲，對被控制者而言，這種隨時面臨被扣分、被替換的威脅，會誘發極大的依附焦慮與自我懷疑。

楊聰財說，前女友蕭伊具獨立的經濟能力，但在感情中依舊忍辱負重，這揭示社會文化對女性在親密關係中，必須要扮演好「照顧者」與「包容者」的角色，是社會給予的無形枷鎖。

楊聰財說，真正的愛源於心靈的豐盛與無條件的接納，而非條件式的交換與算計。將承諾視為風險、將伴侶當作資產或傭人，本質上是靈性成長上的停滯。當一個人無法在靈性上學會自我接納與真誠相待，即便擁有一套又一套的豪宅與億萬身家，內心依然是貧瘠而不安的。

楊聰財說，當大家學會在親密關係中設立健康的界線，不再為了討好他人而委屈自己去煮那一碗深夜的麵，才能真正擁抱屬於自己的尊嚴。

伴侶 Joeman 前女友

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