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婆婆酸陳幸妤「恰北北難怪老公外遇」媳傻眼 網怒：加害全台女性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示家人吃飯時剛好看到陳幸妤（圖）的新聞，婆婆突然評論她個性「恰北北」，還說出「難怪老公外遇」，讓她相當傻眼。 記者袁志豪／攝影
一名女網友表示家人吃飯時剛好看到陳幸妤（圖）的新聞，婆婆突然評論她個性「恰北北」，還說出「難怪老公外遇」，讓她相當傻眼。 記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤趙建銘的離婚風波持續引發討論，近日一名女網友分享，一家人吃飯時剛好看到談論陳幸妤的新聞，婆婆卻突然評論她個性「恰北北」，甚至脫口說出「難怪老公外遇」，讓她相當傻眼，忍不住替陳幸妤抱不平，認為婚姻中的外遇行為，應該由出軌者自己負責，不該反過來將責任歸咎於妻子。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，婆婆近期看到陳幸妤的新聞後，先說「離婚都離婚了，有什麼好吵的？」，接著又批評她個性「恰北北」，更將趙建銘外遇一事與女方個性連結，直言「難怪老公外遇」。

這名女網友表示，真正該被檢討的是選擇外遇的男人，並指稱趙建銘「不只一次，小孩丟給老婆養」，認為不應把出軌責任推到妻子身上，沒想到婆婆最後僅低聲回了一句「報紙沒寫啊」，讓她更加無言。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「她不是恰北北！她是忍無可忍，替自己辯解」、「回得漂亮！有些老公外遇，婆家正是幫兇」、「如果公公外遇，婆婆會檢討自己嗎？講這什麼話」、「女生恰北北才好，不然遇到這種婆婆，看怎麼應對」、「就是有這種鬼婆婆加害全台灣的女性」、「會說女生不好的婆婆，別妄想會對媳婦多好」、「而且她在3個孩子成年後才爆料，真的是很好的母親」。

本站曾報導，親近扁家人士透露陳幸妤早在30歲左右就曾動過離婚念頭，但當時3名孩子年紀還小，且陳水扁始終認為趙建銘本性不壞，不斷勸女兒「再忍耐一下」，希望女婿回歸家庭。如今婚姻以離異收場，陳水扁私下向親友坦言後悔，讓陳幸妤多年來承受痛苦，也導致女兒至今仍在責怪他。

陳水扁日前也向陳幸妤致歉，並提及重新閱讀2009年寫給女兒的信件時忍不住落淚，回憶陳幸妤當年攻讀台大牙醫碩士期間生下孩子，還帶擠奶器上學，回家一邊餵母乳、一邊打電腦完成論文，感嘆「幸妤，辛苦了！不管承受多少風雨，家人永遠支持妳」。

陳幸妤 外遇 婆婆 趙建銘 婆媳紛爭

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