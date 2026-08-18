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情人節大餐誰買單？逾半上班族支持AA制

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
1111人力銀行表示，現代人的約會金錢觀，正在從「誰應該付錢」轉向「彼此是否感受到公平」。圖／AI生成 姜健平
1111人力銀行表示，現代人的約會金錢觀，正在從「誰應該付錢」轉向「彼此是否感受到公平」。圖／AI生成 姜健平

七夕情人節將至，約會「誰買單」再成熱門話題。1111人力銀行最新調查顯示，超過半數上班族支持AA制，但真正在意的未必是「一人一半」，而是雙方是否感受到公平；其中更有73.4%受訪者直言，最反感約會時「連5元都要算清楚」。

1111人力銀行針對求職會員進行「約會AA制大調查」，調查期間為8月3日至14日，有效樣本1,144份。結果顯示，從整體態度來看，支持AA制的比例合計達51.7%，另有25.8%認為視情況而定，不太支持及不支持合計22.3%。男女態度也有明顯差異，男性支持AA制比率達62.2%，高於女性46.9%；但有30.6%女性選擇「視情況而定」，男性僅15.6%。

世代差異同樣值得關注。X世代、也就是1965年至1980年出生者，支持AA制比例達58.62%，為各世代最高；Z世代支持比率雖也有52.17%，但不支持比例達34.78%，反而為三個世代最高，顯示年輕族群對AA制看法更趨兩極。

不過，真正進入交往關係後，多數人又不傾向「完全AA」。調查顯示，41.2%認為情侶最適合採「輪流請客」，22.3%主張共同帳戶管理生活支出，20.2%認為應視雙方收入而定，真正支持「完全AA、各付各的」僅7.6%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，現代人的約會金錢觀，正在從「誰應該付錢」轉向「彼此是否感受到公平」。尤其現在雙薪家庭普遍，男女都有收入來源，傳統由單一性別承擔約會支出的觀念自然逐漸淡化；不過AA制真正的核心並不是「一人一半」，而是雙方是否願意依照收入能力、消費情境及關係階段找到舒服的相處方式。

調查也發現，民眾雖普遍能接受AA，卻不代表喜歡「精算」。最容易讓約會瞬間冷掉的行為，以「完全算清，連5元奶茶錢都要當場討」居首，比例達73.4%；其次為「假裝大方，買單後一直碎念或在人前炫耀」68.5%，以及「結帳時裝忙、裝找錢包，等著別人買單」61.5%。

此外，高達95.7%受訪者認為，交往對象的金錢觀或付款習慣很重要，91.5%也表示，對方收入高低多少會影響約會時的買單意願。曾仲葳認為，AA制可以降低一方長期負擔所有約會開銷的壓力；但如果過度強調「每一筆都要算清楚」，又可能讓另一半感受到的是不信任與疏離。因此，真正健康的金錢關係應該是「公平不等於平均」，可以依照雙方收入能力、消費金額及當下情境彈性調整。

情人節 上班族 人力銀行

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