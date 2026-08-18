收入越高越少給孝親費？一票人點頭揭關鍵：父母根本不需要

喜劇演員曾博恩近日在節目談到孝親費，直言「我如果需要靠我小孩給我孝親費，我不是很丟臉嗎？」，意外掀起網友熱議。對此，一名網友分享，發現身邊收入較高的醫師、竹科工程師，很少固定給父母孝親費，反倒是年薪不到70萬元的人，每個月都得固定拿錢回家。

這名網友在社群平台「Threads」發文，提到「台灣收入越高的人，反而越少需要給孝親費」，像是身邊的醫師朋友、竹科工程師，幾乎都沒有固定給孝親費，頂多過年包紅包給父母；反觀年薪不到70萬元的人，不少人每個月都有固定拿錢回家。讓他不禁思考，孝親費是否真的與收入高低有直接關係？

貼文一出後，不少網友都表示「原生家庭越好，父母的收入程度通常越好，多數不會跟小孩拿錢，甚至會想著補貼小孩」、「父母有錢自然就不會跟小孩拿孝親費」、「階級複製，收入高族群，高機率原生家庭也不錯」、「好多年前就觀察到這個現象，通常收入高的人來自條件較好的家庭，所以給孝親費的比例少；家境普通的多半都需要給」、「這是一個我已經發現很久的事情，這世界真的會對慘的人再落井下石」、「我也搞不懂為什麼華人要給父母孝親費」、「因為收入高的人，是階級複製下的得利者居多。家裡環境很好了，不需要孩子的孝親費」。

事實上，子女主動給孝親費是一種孝道表現，但有些父母卻認為這是天經地義、理所當然的行為。本站曾報導，一名網友表示，自己每年都會給老婆的爸媽紅包、生活費，甚至還會招待出國玩，但老婆還有一個哥哥和一個弟弟，哥哥從來不主動給父母生活費，弟弟則在外面租房子，工作也不太穩定。最近聽老婆抱怨，媽媽知道他們比較有實力，因此只會跟她要生活費，而不跟她的兄弟拿錢，讓他不知道該怎麼辦，只好上網詢問大家「是否要慢慢減少供給？」。

對此，不少網友建議直接拒給，甚至應該讓老婆直接去跟她父母溝通，還有網友直言原PO的岳父母有重男輕女觀念，「以後都要留給兒子的，當然是跟女兒拿」、「可能丈母存下來給老婆兄弟未來用」、「照這樣子看，房子可能也沒有女兒的份」。

不過，也有網友提供解方，「頂多紅包、一起出遊的旅費，其他不會給，有小孩就說教育基金需要支出即可，撕破臉不用付更好」、「說你有生涯投資養老規劃，以後一些多餘的開銷會取消啊」、「覺得不公平就減少一些啊，可以從出國那些可以省下來吧」。