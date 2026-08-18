快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

收入越高越少給孝親費？一票人點頭揭關鍵：父母根本不需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現身邊收入較高的朋友很少給父母孝親費，反倒是年薪不到70萬元的人，每個月都得固定拿錢回家。示意圖／AI生成
一名網友發現身邊收入較高的朋友很少給父母孝親費，反倒是年薪不到70萬元的人，每個月都得固定拿錢回家。示意圖／AI生成

喜劇演員曾博恩近日在節目談到孝親費，直言「我如果需要靠我小孩給我孝親費，我不是很丟臉嗎？」，意外掀起網友熱議。對此，一名網友分享，發現身邊收入較高的醫師、竹科工程師，很少固定給父母孝親費，反倒是年薪不到70萬元的人，每個月都得固定拿錢回家。

這名網友在社群平台「Threads」發文，提到「台灣收入越高的人，反而越少需要給孝親費」，像是身邊的醫師朋友、竹科工程師，幾乎都沒有固定給孝親費，頂多過年包紅包給父母；反觀年薪不到70萬元的人，不少人每個月都有固定拿錢回家。讓他不禁思考，孝親費是否真的與收入高低有直接關係？

貼文一出後，不少網友都表示「原生家庭越好，父母的收入程度通常越好，多數不會跟小孩拿錢，甚至會想著補貼小孩」、「父母有錢自然就不會跟小孩拿孝親費」、「階級複製，收入高族群，高機率原生家庭也不錯」、「好多年前就觀察到這個現象，通常收入高的人來自條件較好的家庭，所以給孝親費的比例少；家境普通的多半都需要給」、「這是一個我已經發現很久的事情，這世界真的會對慘的人再落井下石」、「我也搞不懂為什麼華人要給父母孝親費」、「因為收入高的人，是階級複製下的得利者居多。家裡環境很好了，不需要孩子的孝親費」。

事實上，子女主動給孝親費是一種孝道表現，但有些父母卻認為這是天經地義、理所當然的行為。本站曾報導，一名網友表示，自己每年都會給老婆的爸媽紅包、生活費，甚至還會招待出國玩，但老婆還有一個哥哥和一個弟弟，哥哥從來不主動給父母生活費，弟弟則在外面租房子，工作也不太穩定。最近聽老婆抱怨，媽媽知道他們比較有實力，因此只會跟她要生活費，而不跟她的兄弟拿錢，讓他不知道該怎麼辦，只好上網詢問大家「是否要慢慢減少供給？」。

對此，不少網友建議直接拒給，甚至應該讓老婆直接去跟她父母溝通，還有網友直言原PO的岳父母有重男輕女觀念，「以後都要留給兒子的，當然是跟女兒拿」、「可能丈母存下來給老婆兄弟未來用」、「照這樣子看，房子可能也沒有女兒的份」。

不過，也有網友提供解方，「頂多紅包、一起出遊的旅費，其他不會給，有小孩就說教育基金需要支出即可，撕破臉不用付更好」、「說你有生涯投資養老規劃，以後一些多餘的開銷會取消啊」、「覺得不公平就減少一些啊，可以從出國那些可以省下來吧」。

孝親費 年薪 曾博恩 父母 親子

延伸閱讀

大學生每月1萬元生活費夠用嗎？她苦嘆「真的很窮」 兩派網友掀論戰

小孩跟家人不親 她問「過年還要給紅包」？兩派網友掀論戰

交往7年談結婚！女友要1棟房、月給10萬「還想自由交異性」 他傻眼：該結嗎

手足擺爛，父母長照費用都是我出！以後能向他們討錢嗎？掌握2關鍵真的可以

相關新聞

收入越高越少給孝親費？一票人點頭揭關鍵：父母根本不需要

曾博恩談孝親費掀議，網友觀察收入越高者反而較少固定給孝親費，認為關鍵在於父母多半不缺錢；貼文引發階級複製與家庭責任討論。

情人節大餐誰買單？逾半上班族支持AA制

七夕情人節將至，約會「誰買單」再成熱門話題。1111人力銀行最新調查顯示，超過半數上班族支持AA制，但真正在意的未必是「一人一半」，而是雙方是否感受到公平；其中更有73.4%受訪者直言，最反感約會時「連5元都要算清楚」。

【動物浮世繪】畢珍麗／山林裡的那聲ㄚㄚ

召喚老公來後陽台聽ㄚㄚ的聲音：「你聽聽，這是什麼叫聲？」老公耳朵近年有些狀況，部分音頻接收不到。他扭著頭，試圖搜尋我說的聲響，張大眼睛：「沒有啊，什麼都沒聽見。」我不甘心地用力指著右邊的山林：「有啦，拜託你專心聽，會不會是沒飛走的候鳥？」他用盡耳力，搖搖頭走人，丟下一句：「是候鳥妳還能幫牠忙？」

【厝內大小事】柯昱琪／女兒守護神

女兒高中三年，一方面要面對高壓的學業競爭，一方面還要關心媽媽愈來愈崩潰的精神狀態，幾次為我放棄補習，母女倆一起散心解憂。最後我鼓足勇氣和丈夫談離婚，擺脫他和小三的折磨；也是女兒主動和爸爸懇談，霸氣地要求他放手。她告訴爸爸：「你愛我和哥哥，但是做錯事就要受罰，失去我們，就是對你最大的懲罰。」

【記憶抽屜】馮國瑄／戒障

此情此景，讓我想起小時候全家出遊，阿公也是常找地方坐一下。當時我很厭煩，怎麼老是走走停停，有夠麻煩！雖然嘴巴不說，但我的肢體語言一定都透露出來了吧？眼神飄移，東張西望，巴不得找藉口溜走。阿公都有感受到吧？阿公當時心情也跟我現在一樣，滿心愧疚吧？我拉拉家人的褲管，說：「不好意思，拖累你耶。我坐一下就好。」家人露出溫暖的微笑，讓我安心。

【Y2K回聲】熊一蘋／在無限延伸的夢想後面

我看到火箭隊用夢幻基因製造出來的超夢質問自己為什麼被創造出來，多年後我後知後覺，這就是我的存在主義第一堂課……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。