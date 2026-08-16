男友賺很多、約會全買單！女大生卻因1事嫌小氣 網怒：是妳太貪

一名女大生近日在Dcard發文表示，自己和任職半導體設備商工程師的男友以結婚為前提交往，男友收入不錯，平時對她也相當大方，約會幾乎都主動買單，還會送專櫃化妝品當禮物。不過，男友唯獨在「吃」這件事上相當節省，也讓她困惑，到底是自己太常想吃餐廳，還是男友其實有些小氣？

原PO表示，男友生活規律又自律，平時下班會去健身房，假日也會晨跑，生活圈單純，讓她很有安全感。兩人外出時，大多由男友開車或騎車接送，消費也幾乎由對方負擔，偶爾還會送她專櫃化妝品。

不過，男友雖然賺得不少，在飲食上卻相當簡單。平日中午在公司幾乎吃差不多的餐點，晚餐通常200元以內就能解決；假日兩人外出約會，單次餐費大約落在2000至4000元，也大多由男友主動全額買單。

真正讓原PO在意的是，男友偶爾會轉述家人的想法，希望還是學生的她「能不能偶爾也吃得跟他（男友）一樣，不用三不五時都吃外面餐廳」。由於她平時住在男友家時，和對方家人相處一直都很好，因此聽到這番話後有些摸不著頭緒，不明白對方家人真正介意的是什麼。

最近原PO又計畫周末請男友和自己的姐妹一起吃飯，隔天再安排另一間餐廳，卻感覺男友似乎不太開心，也讓她懷疑是否受到家人那番話影響。她因此好奇詢問其他網友，情侶究竟多久吃一次大餐比較正常，「是我太愛跑出去，還是他太小氣？」

原PO後續補充，兩人在交往前就已說好沒有生育計畫，男友家人也相當尊重。兩人另有共同的零用錢帳戶，男方每個月都會固定存錢進去，供她做醫美或上課等個人支出使用。

貼文曝光後，不少網友認為男友平時已經負擔大多數開銷，原PO卻還質疑對方小氣，紛紛表示，「妳男友帶妳出門都請吃餐廳、沒收錢了，還叫小氣？天知道妳是不是找姐妹一起再蹭他一餐，我建議是分一分，對他比較好」、「既要又要很難看，男友幾乎全付，還給妳零用錢，妳還在問是不是他太小氣？他真的有夠悲哀」、「他家人都是好人，這些話都講得超客氣，男友也是非常有風度的人，唯獨妳這個對象完全不懂事，以後要嫁進門難了，估計很快被分手。」

另有人以自身經驗勸原PO，「妹妹，太貪心了。我男友年收是我的6倍，我自己也有百萬年薪，但我們超少吃大餐，出門吃飯也都是他付錢，更不用提什麼醫美那些，他竟然還要幫妳付？又要車子接送、又要收人家禮物、又要大餐，還要請妳朋友，真的不要『既要又要』。」

也有網友認為，問題可能只是雙方對飲食消費的價值觀不同，「對食物沒追求的人會覺得浪費沒錯，但會不會講出來、是不是一直積在心裡，每個人不同。妳男朋友可能早就不太舒服了，然後藉家裡人的話說出來。」