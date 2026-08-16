交往7年談結婚！女友要1棟房、月給10萬「還想自由交異性」 他傻眼：該結嗎

一名男網友近日在Dcard發文表示，自己和交往7年的女友原本已有結婚共識，沒想到真正開始討論婚後生活後，女友提出的一連串條件，卻讓他愈聽愈不是滋味，直言「感覺不是在談結婚，而是在談交易」。

原PO表示，自己30歲，在科技業工作，名下共有5棟房子，其中3棟出租，另外2棟則是一新一舊，目前住在舊房，新房打算作為婚房，此外也有汽車與重機。女友25歲，在銀行上班，年收入約100萬元，目前與父母同住。

兩人最近開始認真討論婚事，女友首先提出，希望原PO把新房登記到她名下，理由是「萬一離婚，我才有保障」。除此之外，她還希望辭去工作成為家庭主婦，並打算婚後2至3年再生小孩，同時要求原PO每月提供5萬至10萬元當作家用。

真正讓他無法接受的，是女友另外提出婚後仍希望保有自由交友的權利。原PO表示，若是女性朋友自己並不介意，但對男性朋友較難接受，女友卻反問這樣是否等於限制她，讓他當下相當無言。

原PO坦言，兩人已經交往7年，自己原本是真心想給女友一個未來，但談到結婚後，卻愈來愈覺得彼此想像中的婚姻完全不同，「她想要的是交易，不是感情為主」，也讓他開始動搖，不知道這個婚到底還該不該結。

貼文曝光後，不少網友認為女友提出的條件太多，紛紛勸原PO三思，「婚姻本來就是價值交換，但她要的也太多了，而且房子給她，小孩不生又離婚怎麼辦？我覺得很不妙」、「你就是找了一個既要又要的對象而已，結婚本來就是一場交易，換人吧」、「你才30歲，你值得更好的。溝通無效的話就別結了，主動要房子感覺很差，感覺她是以離婚為前提跟你結婚」、「不生小孩、當家庭主婦，加上5至10萬元零用錢、一棟房子，還要保有認識異性的權利，樓主請三思」、「她還想玩，你就順她意，放生吧！」

也有人認為，真正的問題在於雙方應在婚前把財產與底線談清楚，「該踩的底線要踩好，7年跟後面一輩子比起來不算什麼」；另有一名自稱結婚多年的網友分享，身邊也曾出現交往多年、最後因婚前資產分配談不攏而分手的情況，「我只能說，經濟能力相差太多的真的要眼睛睜大，不然以後吵不完」。