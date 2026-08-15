七夕想脫單？2026交友軟體TOP 10 特色評價一次看

想脫單？不想情人節被閃！

每天公司或學校、家裡兩點一線，身邊能認識的新對象越來越少；朋友介紹不是沒下文，就是彼此根本不來電。想脫單，卻又沒有太多時間參加聚會、拓展生活圈，交友軟體也就成了不少人下班後認識新朋友最快的入口。

距離下一個情人節還有一段時間，現在開始認識新對象或許還來得及。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年網路討論，整理出「2026十大熱門交友軟體」。從主打快速配對、慢慢聊天，到實體聚餐、認真交往，不同平台吸引的使用者與交友需求也越來越分眾。 今年哪款交友App最受討論？哪些平台更適合想認真交往、害怕尬聊或生活圈太小的人？一起往下看。

No.10 JD - JustDating

網路聲量：2,020筆

特色：提供「真人認證」藍勾勾標章，降低遇到假帳號的疑慮。

JD - JustDating走的是高效率、快節奏的約會交友模式，使用者可以瀏覽系統推薦的對象，選擇喜歡或略過，也能在表達興趣時直接附上訊息，或主動發起約會活動，縮短從認識、互動到實際見面的過程；平台另設有「真人認證」藍勾勾標章，提供使用者多一項判斷帳號真實性的參考。近期有網友實測多款交友軟體後分享，認為JD比較適合尋找較輕鬆、短期約會關係的人，也有人形容使用者「目的通常比較直接」，不用花太長時間猜測彼此想要什麼。

《網路溫度計DailyView》2023年曾整理十大人氣交友軟體，當時JD排名第6，如今則來到第10名。三年過去，雖然排名往後移，但JD依舊留在十大榜單之中，顯示它在交友軟體市場仍保有一定討論度與固定使用族群；加上快節奏、目的明確的約會定位始終鮮明，也讓它在玩法越來越多元的市場中，至今仍有自己的位置。

No.9 Coffee Meets Bagel

網路聲量：2,662筆

特色：介面與主要用戶溝通多以英文為主，偏向慢節奏、認真交往。

Coffee Meets Bagel（CMB）不追求一次塞給使用者大量配對，而是每天提供較有限的推薦對象，讓人把時間留給真正有興趣認識的人。平台上的英文使用比例也相對高，從介面、自介到聊天都可能碰到英文，社群上有人觀察「各種留學過的學霸，自介很愛打英文」，也有使用者分享「基本上註冊的人外國人居多，當然也有台灣人，在上面的人感覺英文水平都有一定水準」。另有網友比較多款交友軟體後直言，CMB「學經歷平均好很多、大家都蠻誠懇好聊」，因此不少使用心得會把它形容成使用者整體質感較好、較偏向認真認識對象的平台。

No.8 Timeleft

網路聲量：3,150筆

特色：媒合陌生人參加實體聚會，從線下互動開始認識彼此。

相較榜上不少經營多年的交友App，Timeleft算是台灣市場的新面孔。平台2020年從法國巴黎起步，2024年10月才正式進入台灣，主打每週三晚間的6人陌生人聚餐，不必先看照片配對、花幾週在線上聊天，而是依個性、興趣等條件媒合，直接到餐桌上認識彼此。推出不到兩年就進入十大熱門交友軟體，也看得出這種「先見面再說」的實體社交模式受到注意。

近期有網友實測後形容，參加Timeleft就像「開盲盒」，不知道當晚會碰到什麼職業、什麼個性的人，也有人認為參與者背景多元、年齡感受較年輕；不過實體聚會很吃當天分組與聊天氣氛，也有使用者反映，如果話題總繞著職業打轉，反而會有「下班後還在工作」的感覺。對生活圈固定、又已經受夠線上尬聊的人來說，Timeleft提供的是另一種認識新人的方式。

No.7 Heymandi

網路聲量：3,202筆

特色：不用先互相按喜歡，就能直接從文字話題開始一對一的匿名聊天。

Heymandi主打文字互動，和常見交友App不同，使用者不用先等雙方互相按下喜歡，就能直接從一段文字或共同話題開始聊天，因此有人喜歡它的即時感，分享「隨便打一段話就能開聊，不用配對很方便，適合當下突然很想找人聊天的時候」。不過，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察相關討論，也能看到另一派使用者認為低門檻讓互動品質落差較大，有網友直言「不用照片門檻低，導致裡面怪人比例超高，素質真的謎」，也有人反映部分對話容易很快往較露骨、曖昧的方向發展。

No.6 Pikabu

網路聲量：5,502筆

特色：透過問答、聊天逐步認識彼此，照片也會隨互動慢慢解鎖。

Pikabu由台灣團隊開發，因柴犬品牌角色而常被網友暱稱為「柴犬」。比起丟一句「嗨」後就不知道怎麼接，Pikabu加入問答、個人標籤等設計，讓使用者可以直接從對方填寫的內容找話題，也因此比較適合不擅長主動開場、希望先靠問答慢慢熟悉彼此的人。社群上也有人觀察，Pikabu使用者通常會花比較多心思寫自介，興趣、個性與交友期待相對有東西可看，不必只靠幾張照片猜對方是什麼樣的人。

照片先模糊、互動後才逐步解鎖，依然是「柴犬」最有辨識度的特色。有人喜歡這種先認識個性再看長相的節奏，也有人覺得聊了幾天才發現彼此沒有眼緣，前面的投入有點可惜。《網路溫度計DailyView》2023年整理十大人氣交友軟體時，Pikabu排名第7，如今則前進到第6名。三年過去，「先聊再看臉」這套方式，顯然還是有不少想找拓展交友圈或想脫單的使用者買單。

No.5 SOGA

網路聲量：6,180筆

特色：偏向認真交往導向，適合已經知道自己想找什麼類型的人。

SOGA於2023年推出，主打透過「月老清單」先把理想型條件列清楚，從外貌、個性、生活習慣到感情觀都能設定，再從中尋找較符合期待的對象。近期有網友分享實測經驗，認為SOGA比較適合「想認真找交往對象」的人，使用者普遍會把條件與交友期待寫得更明確，對已經知道自己想找什麼類型的人來說，篩選起來也比較有方向。

不過，條件開得愈細，實際能成功配對的人未必愈多；有網友就形容SOGA「選擇多、配對少」，也有人覺得上面的使用者質感不錯、比較偏認真交往。從2023年上線到如今擠進第5名，資歷不算深，討論度卻已經追上不少經營多年的交友App。

No.4 Bumble

網路聲量：7,483筆

特色：外國使用者比例受到討論，整體交友氛圍也常被形容較有質感。

Bumble過去最有辨識度的特色，就是異性配對後由女性先開啟對話，這項規則自2014年平台成立以來，一直是品牌最鮮明的標誌。台灣網友對Bumble的印象則常集中在外國使用者較多、整體質感不錯，也有人分享「外國帥哥美女多」，對想認識不同國家朋友或喜歡跨文化交流的人來說特別有吸引力。

值得一提的是，在本次聲量觀測結束後，Bumble於2026年8月11日打破延續多年的招牌規則，配對後不再限定女性先傳第一則訊息，雙方都能主動開聊。這項調整雖然不在本次統計期間內，卻也讓Bumble從2014年一路建立起來的品牌特色正式翻頁。

No.3 Omi

網路聲量：21,719筆

特色：互動方式多，較容易從興趣、人格或話題找到聊天切入點。

Omi的優勢在於使用者多，認識人的方式也不只一種，除了看照片配對，還能從星座、16型人格、每日問答與語音速配開始聊天。近期網友實測時就有人形容，Omi「人數很多、什麼類型的人都有」，想找人聊天時相對容易遇到願意互動的對象；也有使用超過5年的網友表示「有認真要認識的還蠻多的」。不過，另一派評價就沒這麼客氣，有人抱怨「機器人多、活人少」，也有人覺得配對之後真正願意持續聊天的人不多，實際感受落差不小。

2023年十大人氣交友軟體榜單裡，Omi當時排名第3，如今三年後依舊守在第3名。在交友軟體競爭激烈、選擇持續增加的情況下，Omi仍穩定維持前段班，長期人氣與討論度都相當有存在感。

No.2 探探 TanTan

網路聲量：21,976筆

特色：使用者多、選擇範圍大，適合想快速擴大生活圈的人。

探探在2023年就是第2名，三年後依舊穩坐亞軍。對平常生活圈固定、想增加認識新對象機會的人來說，探探最大的優勢就是可以看到大量不同類型的使用者，選擇相對多。網友也曾分享，使用探探可以「解悶、認識新朋友、分享心事」；不過，人多也代表更需要花時間篩選，社群上仍能看到對帳號品質與詐騙風險的抱怨，實際使用時還是得多留意對方資訊是否合理。

近年探探也把交友從線上延伸到線下，2025年曾舉辦3K夜跑，2026年7月再推出晨跑與早餐交流活動。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，這類實體活動期間也帶動相關貼文與社群討論，成為近一年聲量來源之一。

No.1 Tinder

網路聲量：25,638筆

特色：知名度高、使用者多，是目前最主流的交友App之一。

Tinder能拿下冠軍並不意外，知名度高、使用者類型也相當多元，從約會、認識新朋友到尋找交往對象，都能看到不同需求的人。不過，正因使用族群廣，社群上也逐漸形成一種鮮明印象，有網友認為Tinder比較偏向輕鬆認識、短期約會，若一開始就以長期穩定交往為目標，可能需要花更多時間確認對方的交友目的。

2026世界盃期間，Tinder也出現一波明顯的使用熱潮。根據Tinder數據，美國整體使用者數較2025年6月增加約15％，滑動互動量增加約25％，成功配對數更大增近60％；不少球迷也會使用跨地區配對功能，把所在地切換到比賽城市，提前認識當地或同樣前往看球的人。2023年Tinder就是榜單第1名，三年後再度登頂，從日常約會到大型國際賽事期間都能看到它的使用熱度，也讓Tinder持續站在主流交友App前列。

聊得來先別暈船！交友詐騙、見面安全一次看

滑到聊得來的對象固然讓人期待，但從線上聊天一路走到交換聯絡方式、談感情甚至真人見面，還是要替自己保留基本警覺。台中市政府警察局東勢分局提醒，假交友投資詐騙常以交友名義接近被害人，之後私下加LINE，再傳送「保證獲利」等投資連結，利用多層次「養、套、殺」模式誘導投資或入金博弈平台。

所謂「養套殺」，常見方式就是先花時間培養感情與信任，等彼此關係拉近後，再把話題帶向投資或金錢。尤其原本都在聊生活、感情的對象，突然開始分享自己靠投資賺錢，甚至主動表示可以「帶你一起賺」，就應提高警覺。

常見交友詐騙警訊包括：

認識不久便快速拉近關係，頻繁談感情或未來。

要求離開原本的交友平台，改用LINE等通訊軟體聯絡。

宣稱投資可以穩定或保證獲利，主動邀請一起操作。

傳送陌生投資網站、App或博弈平台，要求入金。

開始要求匯款、購買虛擬貨幣，或用其他理由談到金錢。

除了防止被騙錢，真正約出來見面時也不能完全卸下戒心。衛生福利部國民健康署提醒，面對網路交友可掌握「避開地雷、用心察覺、保護自己、走為上策」四項原則：

避開地雷：剛認識就急著要求單獨相處的對象應提高警覺，不要因為聊得投機，就太快進入私密或只有兩人的空間。

用心察覺：從對方的自介、照片及貼文觀察資訊是否合理，也可利用網路搜尋進一步確認，留意身分或說法是否出現矛盾。

保護自己：前幾次見面盡量選在人多、熱鬧的公開場所，如果可以，也可請朋友陪同或讓親友知道約會時間與地點。

走為上策：見面後若發現情況與預期不同，或對方的言行已讓自己感到不舒服，不必為了顧慮氣氛勉強留下，應優先離開並確保自身安全。

交友軟體可以增加認識新對象的機會，但無論聊了多久，感情與信任都不該成為匯款、投資或忽略安全警訊的理由。從線上走到線下之前，多做一次確認、把行程告訴親友，也能讓認識新朋友這件事多一層保障。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月10日至2026年8月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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