瘋狂婆婆為見孫竟堵門5小時還拆窗狂喊 媳婦嚇到申請保護令

「我真的只是想好好生活而已。」一名女網友在Dcard發文表示，自己和先生閃婚，目前孩子4個月大，沒想到從懷孕開始，未同住的婆婆行為便逐漸失控。起初婆婆還說會「把妳當自己女兒一樣照顧」，希望夫妻倆搬回家同住；但沒多久，原PO只是因懷孕疲累睡到下午、漏接電話，就被罵「沒禮貌、沒家教」，甚至被要求「睡覺還是要接電話啊」，讓她立刻打消同住念頭。

夫妻倆拒絕搬回去後，婆婆的行為愈來愈誇張。因兒子的手機門號登記在她名下，婆婆直接停掉網路，影響兒子工作；之後還打電話向房東亂稱兒子靠借高利貸付房租，害夫妻倆被催搬家。期間她也多次以尋短、吵架等方式情緒勒索，甚至對兒子聲稱原PO「肚子裡的小孩不是你的」，讓原PO在懷孕期間備受壓力。

直到生產前，婆婆突然哭著道歉，原PO原本想著「長輩都願意道歉了，那就算了」，沒想到對方隨即表示，孩子出生後一定要到醫院看看「跟她兒子到底像不像」。後來寶寶因感染住進嬰兒重症病房，醫院限制探視時間，夫妻倆甚至願意把名額讓給公婆，婆婆卻嫌「憑什麼只能看15分鐘」，還自行致電病房確認孩子是否住在裡面，讓原PO直呼：「真的有一種小孩是不是要被搶走了的感覺。」

孩子出院後，婆婆仍不斷要求見孫。某次夫妻倆為避免衝突，謊稱兩人吵架、原PO已帶孩子去朋友家，沒想到公婆竟找到他們從未告知的住處，還尾隨鄰居進入大樓，直接堵在家門口。婆婆甚至報警稱兒子夫妻吵架、有人要殺人，之後便坐在門外不肯離開，期間吃東西、念佛經，還不斷大喊「來看戲喔！來來來，看戲喔！」，甚至播放《聽媽媽的話》給警方聽。警方前後到場多次勸離仍無效，先生也在門外與父母溝通了整整5個小時，婆婆仍堅持不走。

更誇張的是，婆婆趁兒子下樓時開始拆窗戶，在門外大喊原PO名字，嚇得她全身發抖，急忙打電話叫先生回來。之後婆婆又拿紙板寫下大量詆毀夫妻倆的內容，稱兒子是「性X犯」、原PO是「小三」，甚至把剛出生不久的孫子姓名也寫上去，揚言發給整棟住戶。先生忍無可忍再次報警，警方最後將婆婆帶回，夫妻倆事後也申請保護令。原PO坦言，事件讓她受到極大影響，之後甚至開始看身心科，只要聽到婆婆聲音或有人提到她，就可能心悸甚至全身發抖。

原以為申請保護令後終於能告一段落，幾天前警方卻又來電，稱婆婆的「朋友」報警說她要跳樓。夫妻倆後來才發現，所謂朋友其實就是婆婆本人，她假冒他人報警，只為逼兒子聯絡。先生回電後，婆婆直接放話：「我現在給你兩個選擇，一個就是你現在帶小孩來找我，不然就是我等一下去找你。」即使被提醒已有保護令，她仍回嗆「我又沒在怕的」，讓原PO無奈表示，這些事情始終陷在「道歉、要求看小孩、被拒絕、生氣、威脅」的循環裡。

貼文曝光後，不少網友直呼恐怖，「婆婆感覺有點躁鬱症，她家人應該要帶去治療」、「好恐怖的婆婆，我會直接跑回娘家避難」、「應該可以強制送醫了吧？」也有人認為，公婆未必只是想看孫，而是想藉此介入夫妻生活。原PO則表示，自己從未說過永遠不讓婆婆看孩子，只是不願再被威脅、踩底線，「我可以尊重她是孩子的奶奶，但也希望她可以尊重我是孩子的媽媽」，最後更忍不住直言：「那麼喜歡小孩，自己不會去生嗎？」

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