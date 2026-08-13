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夫脖子驚現「草莓」而兇手竟是18歲女兒 妻氣炸：你們界線很奇怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻因為女兒的「一場玩笑」大吵一架。圖／AI生成
一對夫妻因為女兒的「一場玩笑」大吵一架。圖／AI生成

「人生第一次因為脖子上有草莓跟老婆冷戰，結果兇手居然是自己女兒！」一名男網友在Dcard發文表示，自己和老婆結婚近20年，育有一名18歲獨生女，女兒從小就很黏爸爸，即使長大後仍會從背後抱他、勾手或靠在身旁，夫妻過去也沒特別覺得不妥，直到父親節當天的一場玩笑，意外讓老婆氣到和他冷戰好幾天。

原PO表示，當天一家三口外出吃飯、逛街，女兒突然提議一起拍照，前幾張都很正常，期間還親了爸爸臉頰，笑說「親我爸有什麼好怕的？」沒想到拍到最後，女兒突然喊「最後一張來個狠的」，趁他還沒反應過來，直接往脖子旁邊吸了一下，還得意表示是在「幫爸爸蓋章」。原PO當場把她推開，本來以為只是鬧著玩，直到回家照鏡子才發現脖子真的紅了一小塊。

老婆看到後臉色瞬間垮掉，質問「你女兒在你脖子上種草莓？」原PO解釋女兒只是白目亂玩，甚至試圖緩頰「自己女兒是在吃什麼醋啦？」沒想到反而踩中地雷，老婆直接回嗆：「這不是吃醋，是我覺得你們父女的界線越來越奇怪」。此後便開始冷戰，還明確表態「親臉我可以接受，脖子不行，留下那種痕跡更不行」。

更讓原PO哭笑不得的是，女兒起初完全沒意識到事情嚴重，甚至還開玩笑說「不然我也幫媽媽種一個，公平。」直到媽媽連續幾天臉色都不好看，她才終於安靜下來，還偷偷拜託爸爸幫忙求情，「你跟媽媽說我下次不敢了。」原PO則要她自己去道歉，忍不住吐槽：「妳闖的禍，現在叫我去坦是不是？」

貼文曝光後，多數網友認為確實有些越界，「超奇怪吧！18歲的女兒幫爸爸種草莓？如果你生的不是女兒是兒子，然後他在你老婆脖子上種草莓，你也OK的話，那我沒話說」、「不妥，而且應該教育一下你女兒邊界感，有些事情是不能開玩笑的，會出事」、「要我說孩子長大真的要有界線，種草莓也太過了，要好好思考這件事情，要是我也會生氣」。也有人認為，每個家庭互動方式不同，但既然老婆已明確介意，就應該重新抓好分寸。

女兒 老婆

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