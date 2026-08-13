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撞見小四兒在旁「偷偷自慰」媽只能裝睡 過來人：他缺的不是性教育

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽睡覺時，意外發現就讀小四的兒子自慰，不知該如何應對。圖／AI生成
一名媽媽睡覺時，意外發現就讀小四的兒子自慰，不知該如何應對。圖／AI生成

孩子長大後開始探索自己的身體，家長究竟該怎麼面對？一名媽媽近日在Dcard發文求助，透露就讀小學四年級的兒子趁暑假長時間待在家，某天以為媽媽已經睡著，竟在旁邊偷偷打X槍，沒想到媽媽其實全程都醒著，讓她相當尷尬又苦惱。

原PO表示，其實孩子的爸爸先前就曾提過類似狀況，夫妻倆也和兒子談過，前陣子更特地買了性教育相關書籍給他看。她告訴兒子，這類行為本身很正常，但屬於私密行為，「要在隱密、沒人看見的空間」，沒想到最近看來似乎仍沒有改善，因此想聽聽曾經歷青春期的男性網友怎麼看。

貼文曝光後，有過來人認為，孩子未必是不懂性教育，而是低估了被發現的可能性。一名網友表示，「您的兒子知道這些事情不能被他人看見，但是天真到認為這樣不會被發現。然而他需要的也許不是性教育，而是自己的房間。」也有人直言，「都小四了，妳該跟小朋友分房睡了。」

不少男性網友也分享自己的青春期經驗，「我也是小四開始X槍的那種，被撞見真的心理陰影，但上一代好像沒有過青春期似的，不准我們鎖門，而且還會不敲門就進來」、「以前高中同學說他在國中時打X槍被媽媽撞見，結果被帶去看心理醫生」、「只要突然出現嚇嚇他，以後他就會躲起來X槍了。」

至於小四開始自慰是否太早，留言區看法不一，有人認為「很正常啦」、「我國小3年級就開始打了」；也有人驚訝表示，「我也是小六、國一欸，小四會不會太早」、「我一直到國二才學會X槍，看來落伍了。」另有網友認為，「很正常吧，但必須教他正確的打X槍方式。」

性教育 Dcard 自慰

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